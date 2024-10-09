Hizbullah'ın Ateşkes Çağrısı Değerlendirildi - Son Dakika
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Hizbullah'ın Ateşkes Çağrısı Değerlendirildi

ABD, Hizbullah'ın ateşkes talebinin gücünün gerilemesi ile bağlantılı olduğunu belirtti.

09.10.2024 00:18
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah'ın ateşkes çağrısının, son birkaç haftada İsrail'in saldırıları sonucu gücünü yitirmesiyle bağlantılı olduğunu ancak bu çağrının neyi kapsayıp kapsamadığının tam net olmadığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Hizbullah'ın İsrail'e karşı ateşkes çağrısını değerlendirdi.

Miller, İsrail'in Hizbullah'ın askeri yeteneklerini bazı açılardan önemli ölçüde gerilettiğini belirterek, "Bugün çıkıp ateşkes çağrısında bulunmaları Hizbullah'ın geri planda olduğunu, yeteneklerinin gerilediğini bildiğini gösteriyor." dedi.

Hizbullah'ın bir yıldır Gazze'yi içermeyen bir ateşkesi kabul etmediğini söyleyen Miller, şimdi Hizbullah'ın Gazze'den bağımsız bir ateşkes talep etme noktasına geldiğini dile getirdi.

Miller, ayrıca Hizbullah'ın ateşkes çağrısının neyi kapsayıp kapsamadığıyla ilgili, "Hizbullah sadece bir ateşkes mi istiyor, yoksa Litani Nehri'nin ötesine çekilmeyi de kabul ediyor mu? Bu tam olarak uygulayacaklarını söylemedikleri bir şey." diye konuştu.

Hizbullah'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını kısmen reddettiğini belirten Miller, "Bu kararın şartları uyarınca Hizbullah'ın silahlarını bırakması ve Litani Nehri'nin ötesine çekilmesi gerekiyordu." ifadesini kullandı.

Matthew Miller, diplomatik çözümden yana olmakla birlikte İsrail'in "Hizbullah'ın kapasitesini düşürme çabalarını" desteklediklerini kaydederek, "Sonuçta, bu Lübnan halkı için bir fırsattır. Bizim her zaman istediğimiz şey Lübnan halkının liderlerini, hükümetlerini seçebilmesi ve bu süreçte veto hakkıyla devletten bağımsız güç kullanan bir terör örgütüne yer bırakılmamasıdır." dedi.

Miller ile ABD'li gazeteci arasında "soykırıma destek" tartışması

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ile The Grayzone isimli bağımsız basın kuruluşunun muhabiri Liam Cosgrove arasında ABD'nin İsrail'e destek vermeyi sürdürmesi konusunda tartışma yaşandı.

Basın toplantısında söz alan Amerikalı gazeteci Cosgrove, ABD Başkanı Joe Biden ve yönetiminin Ukrayna ve Gazze'de uyguladığı politikaları sert dille eleştirdi. Cosgrove, "Bu yönetim son bir yıldır Gazze'de bir soykırımı finanse etti ve siz her gün orada bunun hesabını vermeyi reddediyorsunuz." diye konuştu.

The Grayzone muhabiri, Miller'in kendisini susturma girişimi üzerine, "İnsanlar buradaki saçmalıklardan bıktı. Yani bu bir soykırım ve Ukrayna'da nükleer savaş riskiyle karşı karşıyasınız." dedi.

İnternet üzerinden yapılan yayının kesildiği sırada yaşanan tartışmanın detayları sosyal medya platformu X'teki paylaşımlarda yer aldı.

Kaynak: AA

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