Hizbullah\'ın "İngiliz savaş gemisini hedef aldığı" iddiası

Lübnan'daki Hizbullah'ın, "İsrail donanmasına ait olduğunu sanarak bir İngiliz savaş gemisine saldırı düzenlediği" öne sürüldü.

"İSRAİL’ AİT SANIP İNGİLİZ SAVAŞ GEMİSİNE FÜZE ATTILAR"

İsrail'de yayın yapan Kanal 14'ün haberinde, Hizbullah'ın Lübnan kıyılarına yaklaşık 112 kilometre (70 mil) açıkta seyreden bir İngiliz savaş gemisini hedef aldığı iddia edildi.

Haberde, Hizbullah'ın "İsrail donanmasına ait olduğunu sanarak Lübnan kıyılarından İngiliz savaş gemisine füze attığı" iddiasına yer verildi.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

İsrail makamlarının İngiliz savaş gemisinin hasar gördüğüne ilişkin değerlendirmede bulunduğu aktarıldı.

İngiltere'den ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.