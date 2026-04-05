Hizbullah'ın "İngiliz savaş gemisini hedef aldığı" iddiası - Son Dakika
05.04.2026 22:08
Lübnan açıklarında seyreden bir İngiliz savaş gemisinin, Hizbullah tarafından hedef alındığı iddia edildi. İsrail basınında yer alan haberlere göre Hizbullah unsurları, İsrail donanmasına ait olduğunu değerlendirdikleri gemiye yönelik füze saldırısı gerçekleştirdi.

Lübnan'daki Hizbullah'ın, "İsrail donanmasına ait olduğunu sanarak bir İngiliz savaş gemisine saldırı düzenlediği" öne sürüldü.

"İSRAİL’ AİT SANIP İNGİLİZ SAVAŞ GEMİSİNE FÜZE ATTILAR"

İsrail'de yayın yapan Kanal 14'ün haberinde, Hizbullah'ın Lübnan kıyılarına yaklaşık 112 kilometre (70 mil) açıkta seyreden bir İngiliz savaş gemisini hedef aldığı iddia edildi.

Haberde, Hizbullah'ın "İsrail donanmasına ait olduğunu sanarak Lübnan kıyılarından İngiliz savaş gemisine füze attığı" iddiasına yer verildi.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

İsrail makamlarının İngiliz savaş gemisinin hasar gördüğüne ilişkin değerlendirmede bulunduğu aktarıldı.

İngiltere'den ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    Hizbullahî yiğitlere selam olsun. 25 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Narin Güran davasında kritik dönemeç Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında Narin Güran davasında kritik dönemeç! Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi Yerli kanser ilacında ilk adım Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Firari maymun ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı Firari maymun ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı

ABD ve İran 45 günlük ateşkesi görüşüyor Çarpıcı Türkiye detayı
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti Araç sahipleri depoları doldurun
Savaştan bu yana bir ilk Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor
Mircea Lucescu’nun beyin ölümü gerçekleşti iddiası
SGK’dan büyük temizlik Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
