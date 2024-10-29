Hizbullah'ın yeni Genel Sekreteri'nin Naim Kasım olduğu duyuruldu.
Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Hizbullah Şura Konseyi'nin Naim Kasım'ı yeni Genel Sekreter olarak seçtiği belirtildi.
Naim Kasım daha önce Hizbullah Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyordu.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetmişti.
Son Dakika › Güncel › Hizbullah'ın Yeni Genel Sekreteri Naim Kasım - Son Dakika
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