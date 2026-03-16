Hizbullah, İsrail Askerlerini Hedef Aldı

16.03.2026 23:22
Hizbullah, Lübnan ve İsrail sınırında İsrail askerlerine yönelik bir dizi saldırı düzenledi.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyi ile İsrail'in kuzeyinde İsrail askerlerini hedef aldıklarını duyurdu.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail askerleri ve üslerine yönelik saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Taybe bölgesinde İsrail ordusuna ait 2 Merkava tankının roketlerle hedef alındığı, beldedeki İsrail birliklerine de saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Ayterun'un Cebel el-Bat bölgesinde İsrail ordusunun yeni kurduğu mevzinin roket saldırılarıyla hedef alındığı kaydedildi.

Adise beldesindeki El-Hazan Tepesi'nde İsrail birliklerinin ve araçlarının vurulduğu ifade edildi.

Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl beldesinde İsrail ordusuna ait Hermes-450 tipi İHA'nın düşürüldüğü, İsrail savaş uçaklarının bölgeyi hedef aldığı kaydedildi.

Ülkenin İsrail sınırındaki Merkaba beldesi karşısındaki Hunin Kapısı'nda konuşlanan İsrail askerlerinin roket saldırılarıyla hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada, Meys el-Cebel beldesinde İsrail askerleri ve araçlarının topçu atışlarıyla hedef alındığı belirtildi.

İsrail'in kuzeyindeki Nahariye kentinin roket ve İHA ile hedef alındığı, İsrail'in Şomera, Zarit, Kiryat Şmona ve Yuval yerleşimindeki askerlerine de saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Kaynak: AA

