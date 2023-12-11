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Hizbullah İsrail'e saldırdı - Son Dakika
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Hizbullah İsrail'e saldırdı

Hizbullah, İsrail'e ait 4 askeri noktaya Burkan füzesi ve çeşitli silahlarla saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail ordusu ise Lübnan'dan gelen saldırılara karşılık verdi.

Hizbullah İsrail\'e saldırdı
11.12.2023 - 17:43,
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Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'e ait 4 askeri noktaya Burkan füzesi ve çeşitli silahlarla saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail'e yönelik Lübnan'ın güneyinden gerçekleştirdiği saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in sınır üzerinde yer alan Er-Rahib askeri noktasının Burkan füzesi ile hedef alındığı, Biranit askeri noktasının da topçu atışıyla vurulduğu ifade edildi.

Hadab el-Bustan ve Es-Smake askeri noktalarının da "uygun silahlarla" hedef alındığı aktarıldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yer alan Ramya, Teyr Harfa, Muheybib ve Şema beldelerinin etrafını ağır topçu atışlarıyla vurduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun açıklaması

İsrail ordusu ise Lübnan'dan gelen saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Lübnan'dan Batı Celile'ye yönelik saldırıların ardından Hizbullah hedeflerine savaş uçaklarıyla saldırı düzenlendiği kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 100 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 24, İsrail'de 5 sivili hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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