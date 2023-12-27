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Hizbullah, İsrail'e saldırı düzenledi - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'e saldırı düzenledi

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırı sonucunda çıkan çatışmalarda, 129 Hizbullah mensubu ve 28 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Hizbullah, İsrail\'e saldırı düzenledi
27.12.2023 - 12:17,
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Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınırda yer alan Roş Hanikra (Bahri) askeri noktasına saldırı düzenlendiği belirtildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda, 129 Hizbullah mensubu ve 28 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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