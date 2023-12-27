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Hizbullah, İsrail'e saldırı düzenledi - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'e saldırı düzenledi

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenlendiğini duyurdu. İsrail ordusu ise Lübnan topraklarından İsrail tarafına atılan roketlerin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı. Çatışmalarda ise 129 Hizbullah mensubu, 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Hizbullah, İsrail\'e saldırı düzenledi
27.12.2023 - 14:07,
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Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınırda yer alan Roş Hanikra (Bahri) askeri noktasına saldırı düzenlendiği belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail tarafına çok sayıda roket atıldığı ifade edildi.

Söz konusu roketlerin hava savunma sistemlerince imha edildiği aktarılan açıklamada, atışların yapıldığı noktaların hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail savaş uçağının, Hizbullah'a ait "bir askeri" hedefe hava saldırısı düzenlediği ve Lübnan'da bazı noktaların vurulduğu belirtildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda, 129 Hizbullah mensubu ve 28 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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Lübnan, İsrail, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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