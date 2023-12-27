Hizbullah, İsrail\'e saldırı düzenledi

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği saldırlarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınırda yer alan Roş Hanikra (Bahri) askeri noktasına saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Hizbullah daha sonra yaptığı başka açıklamada, Hadab el-Bustan askeri noktasının uygun silahlarla ve Ed-Duhayra mevkiindeki İsrail askerlerine ait çadırın güdümlü füze ile vurulduğunu kaydetti.

İsrail ordusunun açıklaması

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail tarafına çok sayıda roket atıldığı ifade edildi.

Söz konusu roketlerin hava savunma sistemlerince imha edildiği aktarılan açıklamada, atışların yapıldığı noktaların hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca İsrail savaş uçağının, Hizbullah'a ait "bir askeri" hedefe hava saldırısı düzenlediği ve Lübnan'da bazı noktaların vurulduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda, 129 Hizbullah mensubu ve 28 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.