Hizbullah: İsrail Gücü Güney Lübnan'da İlerleyemedi

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BEYRUT, 12 Kasım (Xinhua) -- Hizbullah Basın Sözcüsü Muhammed Afif, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde hala hiçbir köyü işgal edemediğini belirtti.

Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı'nın pazartesi günkü haberine göre Afif, Beyrut'un güney banliyölerinde düzenlediği basın toplantısında, "45 gün süren kanlı çatışmalara rağmen düşman İsrail, Lübnan'ın güneyinde hala tek bir köyü bile işgal edemedi" ifadelerini kullandı.

İsrail güçlerinin, karadan ilerleyemediği ve fiili kontrol sağlayamadığı sürece siyasi hedeflerine asla ulaşamayacağını kaydeden sözcü, kuzeydeki insanların evlerine geri dönemeyeceğini söyledi.

Afif, Hizbullah'ın füze stokunun gerçek kapasitesinin yüzde 20'sine düştüğü yönündeki İsrail iddialarını da yalanladı.

Sözcü, "Ön saflardakiler başta olmak üzere direniş savaşçılarının, her düzeyde hazırlandığımız uzun bir savaş için yeterli silah, teçhizat ve malzemeye sahip olduğunu bir kez daha teyit ediyoruz" dedi.

İsrail'in Lübnan'da ateşkes sağlanmasına yönelik diplomatik çabaların ilerleme kaydettiği yönündeki açıklamalarına da yanıt veren Afif, gruba resmi bir ateşkes önerisinin iletilmediğini belirtti.

Afif, "Ateşkes için siyasi müzakereler yapıldığını duyarsanız, bunun gerçek nedeni muharebe meydanı ve direnişin kararlılığıdır" dedi.

Hizbullah ve Lübnan Ulusal Ordusu arasındaki sağlam ilişkiye de vurgu yapan Afif, "Bu ilişki eskiden de böyleydi ve böyle kalacak" dedi.

Sözcü, "Hem ordu hem direniş, Lübnan'ı ve Lübnanlıları kendi yöntem ve kabiliyetleriyle savunuyor" ifadelerini kullandı.

23 Eylül'den bu yana İsrail ordusu, Hizbullah ile çatışmaların tırmandığı bir ortamda Lübnan'a yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı.

İsrail, ekim ayı başında kuzey sınırından Lübnan'a doğru bir kara harekatı başlatmıştı.