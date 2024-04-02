Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda bir mensubunu daha kaybetti

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ile sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 1 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu.
Hizbullah, İsrail ile Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmalardaki kayıpları ve saldırılar hakkındaki açıklamasında, Hüseyin Rıza Yusuf adındaki mensubunun hayatını kaybettiğini bildirdi.
Hizbullah başka bir açıklamasında ise İsrail'in sınırdaki Malikiye mevzisini, füze ve topçu atışlarıyla vurduğunu kaydetti.
İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda, ölen Hizbullah mensubu sayısı 264'e yükseldi.
Ayrıca çatışmalarda, 53 Lübnanlı sivil, 14 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
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