Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki bir binayı ve 4 askeri mevziyi vurdu

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Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in kuzeyinde bir bina ile 4 askeri mevziyi vurduğunu duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyine düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi paylaşıldı.

El-Menara yerleşim biriminde İsrail askerlerinin kullandığı binanın silahlarla, Hadeb Yarun mevzisinin kamikaze insansız hava aracıyla (İHA), El-Merac mevzisindeki askerlerin füzelerle, Cel el-Allam ve Ramya mevzilerinin ise top mermileri ile vurulduğu aktarıldı.

Hizbullah, gün içinde İsrail'de başka askeri mevzileri vurduğunu açıklamıştı.

İsrail ordusu ise Lübnan'ın güneyindeki Beyt Lif ve Ayta eş-Şaab beldelerine hava saldırıları düzenlemiş ve bu saldırılarda 1 kişi ölmüş, 11 kişi yaralanmıştı.