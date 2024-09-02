Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki bir binayı ve 4 askeri mevziyi vurdu

Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in kuzeyinde bir bina ile 4 askeri mevziyi vurduğunu duyurdu.
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyine düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi paylaşıldı.
El-Menara yerleşim biriminde İsrail askerlerinin kullandığı binanın silahlarla, Hadeb Yarun mevzisinin kamikaze insansız hava aracıyla (İHA), El-Merac mevzisindeki askerlerin füzelerle, Cel el-Allam ve Ramya mevzilerinin ise top mermileri ile vurulduğu aktarıldı.
Hizbullah, gün içinde İsrail'de başka askeri mevzileri vurduğunu açıklamıştı.
İsrail ordusu ise Lübnan'ın güneyindeki Beyt Lif ve Ayta eş-Şaab beldelerine hava saldırıları düzenlemiş ve bu saldırılarda 1 kişi ölmüş, 11 kişi yaralanmıştı.
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