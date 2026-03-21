Hizbullah, İsrail Tankını Hedef Aldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.03.2026 19:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizbullah, Lübnan'ın Nakura beldesinde İsrail ordusuna ait bir tankı güdümlü füzeyle vurdu.

Hizbullah, İsrail ordusu ile çatışmaların sürdüğünü ve Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesinde bir tankı hedef aldıklarını açıkladı.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusuna karşı saldırıların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesinde İsrail askerlerinin ve İsrail ordusuna ait Merkava tankının güdümlü füzeyle hedef alındığı ve yoğun duman altında İsrail ordusunun tankı almaya çalıştığı aktarıldı.

Sosyal medyada sıkça paylaşılan görüntülerde Nakura beldesinde yoğun dumanın yayıldığı görülüyor.

Lübnan'ın güneyindeki Hıyam beldesinde çatışmaların sürdüğü, Alma eş-Şaab, Mercayun'daki Balat mevkii ve Merkaba beldesinde de İsrail birliklerinin roket ve İHA'larla hedef alındığı ifade edildi.

İsrail'in kuzeyindeki Nehariye, Kiryat Şimona, Avivim ve Yuval yerleşimlerine roket ve İHA saldırılarının düzenlendiği, Taberiye Gölü çevresindeki 2 askeri üssün de hedef alındığı kaydedildi.

Ayrıca, İsrail'in Safed kentindeki Kuzey Komutanlığı Karargahı'na 2 kez roketlerle saldırı düzenlendiği vurgulandı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 19:32:35. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.