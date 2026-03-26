Hizbullah, İsrail Tanklarına Saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hizbullah, İsrail Tanklarına Saldırdı

26.03.2026 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizbullah, Lübnan'da İsrail ordusuna ait 19 tankı hedef aldıklarını açıkladı. İlgili bölgelerde yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda beldede İsrail ordusuna ait 19 tankı hedef aldıklarını açıkladı.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, dün İsrail hedeflerine 87 saldırı düzenlendiği bildirildi.

Gece saatlerinde Tel Aviv'deki İsrail Savunma Bakanlığı ve Tel Aviv'in kuzeyindeki Askeri İstihbarat Birimi'ne ait kışlanın füzelerle hedef alındığı belirtildi.

İsrail'in kuzeyindeki Adir Dağı bölgesi, Nehariye, Kiryat Şimona, Metula, Liman, Krayot Şamir ve Misga Am beldelerine roketler ve İHA'larla saldırılar düzenlendiği aktarıldı.

Ayrıca İsrail'in kuzeyindeki Tefnin ile Dado üslerinin yanı sıra Taberiye Gölü yakınındaki Poria Üssü ve Lübnan'ın güneydoğusundaki sınır kasabası Hul'nın karşısında yer alan Menara ve El-Abbad yerleşimlerinin hedef alındığı kaydedildi.

Lübnan'ın güneyindeki Nakura, Alma eş-Şaab, Deyr Siryan, Kavzeh, Kantara, Taybe ve Dibil kentlerinde İsrail birliklerinin roketler ve İHA'larla hedef alındığı ifade edildi.

Özellikle Kantara beldesinde İsrail askerleri ile şiddetli çatışmaların çıktığı, Deyr Siryan, Kantara, Taybe ve Dibil beldelerinde 19 İsrail tankının roketlerle vurulduğu belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, en son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1094 kişinin hayatını kaybettiği bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah, İsrail Tanklarına Saldırdı - Son Dakika

Kayseri pastırmasına AB tescili, esnafı mutlu etti Kayseri pastırmasına AB tescili, esnafı mutlu etti
İsrail kullanılan mühimmat sayısını açıkladı Doğruysa tablo korkunç İsrail kullanılan mühimmat sayısını açıkladı! Doğruysa tablo korkunç
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Davası’nda ilk kez hakim karşısına çıktı Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Davası'nda ilk kez hakim karşısına çıktı
Danimarka Başbakanı Frederiksen istifa etti Danimarka Başbakanı Frederiksen istifa etti
Yozgat’ta çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi Yozgat'ta çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi
Özgür Özel’den dikkat çeken “asgari ücret“ önerisi Özgür Özel'den dikkat çeken "asgari ücret" önerisi

15:28
Gözaltındaki ünlüler hakimliğe sevk edildi Adanalı’nın Pınar’ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
Gözaltındaki ünlüler hakimliğe sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
15:08
İşte Mourinho’nun gelecek sezon yöneteceği takım
İşte Mourinho'nun gelecek sezon yöneteceği takım
15:05
İstanbul’da kan donduran “Ters ilişki“ cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
İstanbul'da kan donduran "Ters ilişki" cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
14:21
Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz
14:10
Hamaney’in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
13:39
Trump: ABD’nin NATO’ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
Trump: ABD'nin NATO'ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 15:43:44. #7.13#
SON DAKİKA: Hizbullah, İsrail Tanklarına Saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.