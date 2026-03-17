Hizbullah'tan 23 İsrail Hedefine Saldırı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hizbullah'tan 23 İsrail Hedefine Saldırı

17.03.2026 01:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyinde 23 operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu.

Lübnan Hizbullahı, dün sabahtan bu yana İsrail'in kuzeyini, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgeleri ve Suriye'ye ait işgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail araçlarını ve askerlerini hedef alan 23 operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı.

Lübnan Hizbullahı'ndan peş peşe yapılan açıklamalarda, saldırıların "Lübnan ve halkını savunma" amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Kfar Yuval yerleşiminin kuzeyindeki Hadbat el-Acel mevkii ile Lübnan'ın güneyindeki sınır kasabası Markaba'nın karşısında bulunan Hunin kapısında İsrail askerlerinin toplanma noktaları roketlerle hedef alındı.

Açıklamada, Aytarun beldesi yakınlarındaki Cedidet Meys el-Cebel ve yeni kurulan Cebel el-Bat mevkilerinde İsrail askerleri ile araçlarının bulunduğu alanlara topçu ateşi açıldığı ifade edildi.

Diğer operasyonlarda ise kuzey İsrail'deki Kiryat Şmona yerleşiminde bulunan "Beyt el-Cundi" merkezinin roketlerle vurulduğu, ardından aynı noktanın "nitelikli bir füze" ve saldırı dronlarıyla yeniden hedef alındığı kaydedildi.

Hizbullah tarafından ayrıca Kiryat Şmona'da toplanan İsrail askerlerine yönelik kamikaze dronları kullanıldığı bildirildi.

Açıklamada, Zarit ve Şomera yerleşimlerindeki askeri toplanma noktalarının iki ayrı roket saldırısıyla vurulduğu, Nahariya yerleşiminin ise roket atışları ve saldırı dronlarıyla hedef alındığı, toplam 23 operasyonun gerçekleştirildiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Savaşta 17. gün İran’dan Trump’a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi’ne getirsin Savaşta 17. gün! İran'dan Trump'a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin
Suudi Arabistan 19 İHA’yı İmha Etti Suudi Arabistan 19 İHA'yı İmha Etti
Trump NATO’yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur Trump NATO'yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur
Küçükçekmece’de kanser hastası adam ölü bulundu Küçükçekmece'de kanser hastası adam ölü bulundu
2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu 2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
Çin’den ABD’ye tarihi rest 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi Çin'den ABD'ye tarihi rest! 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi

23:47
Hint Okyanusu’ndan ölen İranlı denizciler son yolculuklarına uğurlanıyor
Hint Okyanusu'ndan ölen İranlı denizciler son yolculuklarına uğurlanıyor
23:39
Trump: İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir
Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir
22:37
Hizbullah, İsrail’i roketlerle vurdu
Hizbullah, İsrail'i roketlerle vurdu
22:09
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı
21:19
Pakistan’dan Afganistan’ın başkenti Kabil’e hava saldırısı
Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı
21:16
Irak’taki petrol sahasına İHA saldırısı Büyük panik kameralarda
Irak'taki petrol sahasına İHA saldırısı! Büyük panik kameralarda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 01:59:44. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.