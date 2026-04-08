Hizbullah'tan İsrail'e 43 Saldırı

Hizbullah, İsrail ordusuna roketler ve kamikaze dronlarla gün içinde en az 43 saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusu hedeflerine yönelik saldırıların devam ettiği bildirildi.

Lübnan'ın güneyindeki Bint Cibeyl ilçesinin doğu kesimleri ile Taybe ve Hiyam beldelerinde İsrail askerleri ve araçlarının hedef alındığı belirtildi.

Aynata beldesinde İsrail ordusuna ait bir zırhlı aracın kamikaze dronlarla hedef alındığı görüntüleri paylaştı.

İsrail'in kuzeyindeki Akka ve Safed kentleri ile Metula, Rosh Pina, Misgav Am, Kiryat Şimona, Avivim, Yarun, Zarit ve Beit Hillel yerleşimlerine saldırılar düzenlendiği aktarıldı.

Ayrıca, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Yoav Üssü'nün de hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1530 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.