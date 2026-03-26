Hizbullah'tan İsrail'e 600 Roket Saldırısı
Hizbullah'tan İsrail'e 600 Roket Saldırısı

26.03.2026 15:05
Hizbullah, son 24 saatte İsrail'e 600 roket, havan topu ve İHA saldırısı düzenledi.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü ve işgalini genişlettiği Lübnan'daki Hizbullah'ın son 24 saatte İsrail yönüne 600 roket, havan topu ve İHA fırlattığı öne sürüldü.

İsrail'de yayın yapan "İ24News" televizyonunun haberine göre Hizbullah'ın saldırıları, İsrail'in kuzeyini ve Lübnan'ın güneyindeki İsrail ordusunu hedef aldı.

Haberde, Hizbullah'ın gerçekleştirdiği saldırıların yarısından fazlasında Lübnan'ın güneyini işgal eden İsrail askerlerinin hedef alındığı vurgulandı.

İsrail, işgalini genişletmek üzere kara saldırıları başlattığı Lübnan'ın güneyinde 3 askerinin öldüğünü duyurmuştu.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, en son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1094 kişinin hayatını kaybettiği bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

