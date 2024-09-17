Hizbullah'tan İsrail Hedeflerine Saldırı

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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki Lübnan sınırı yakınında bulunan 3 askeri hedefin uygun silahlarla vurulduğunu açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Al-Manara bölgesinde askerlerin kullandığı binaların hedef alındığı kaydedildi.

Uygun silahlarla vurulan söz konusu bölgenin çevresinde de ayrıca İsrail askerlerinin de hedef alındığı ifade edilen açıklamada, yine al-Abbad askeri mevzi çevresinin füzeyle vurulduğu ve aynı bölgede bulunan bir grup İsrail askerinin de uygun silahlarla vurulduğu belirtildi.

Hizbullah açıklamasında, saldırıların İsrail tarafından Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlenen saldırılara karşılık olarak yapıldığı ve hedeflerin tam isabetle vurulduğu ifade edildi.

Öte yandan İsrail medyası da Lübnan'dan İsrail kuzeyi ve Celile bölgesine 3 füzenin atıldığını doğruladı.

İsrail Kanal 12 televizyonu, Lübnan sınırında erken uyarı sirenlerinin çaldığını, Lübnan'dan atılan 3 füzenin Celile bölgesinde açık alanlara düştüğünü kaydetti.

Kanal, saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını aktardı.