Hizbullah Üyesi İsrail ile Çatışmalarda Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hizbullah Üyesi İsrail ile Çatışmalarda Hayatını Kaybetti

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusuyla yaşanan çatışmalarda yaralanan bir üyesinin öldüğünü duyurdu. Hizbullah, çatışmalarda ölen üye sayısının 341'e yükseldiğini açıkladı. Önceki gün İsrail'e misilleme olarak gerçekleştirilen füze saldırısı ise en büyük saldırılardan biri olarak kaydedildi.

12.06.2024 14:23
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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusuyla yaşanan çatışmalarda yaralanan bir üyesinin öldüğünü duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda yaşanan can kaybına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Harıs beldesinden olan Behic Muhammed Hicazi isimli Hizbullah üyesinin çatışmalarda aldığı yara nedeniyle öldüğü ifade edildi.

İsrail ile 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 341'e yükseldi.

Hizbullah Hareketi, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında bir saha komutanı olmak üzere 4 mensubunun öldüğünü açıklamıştı.

Saha komutanının öldürülmesinin ardından İsrail'e misillemede bulunan Hizbullah'ın, 7 Ekim 2023 sonrası İsrail'e yönelik en büyük füze saldırılarından birini gerçekleştirdiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah Üyesi İsrail ile Çatışmalarda Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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