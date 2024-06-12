Hizbullah Üyesi İsrail ile Çatışmalarda Hayatını Kaybetti

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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusuyla yaşanan çatışmalarda yaralanan bir üyesinin öldüğünü duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda yaşanan can kaybına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Harıs beldesinden olan Behic Muhammed Hicazi isimli Hizbullah üyesinin çatışmalarda aldığı yara nedeniyle öldüğü ifade edildi.

İsrail ile 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 341'e yükseldi.

Hizbullah Hareketi, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında bir saha komutanı olmak üzere 4 mensubunun öldüğünü açıklamıştı.

Saha komutanının öldürülmesinin ardından İsrail'e misillemede bulunan Hizbullah'ın, 7 Ekim 2023 sonrası İsrail'e yönelik en büyük füze saldırılarından birini gerçekleştirdiği duyurulmuştu.