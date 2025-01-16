Hızlı Tren Hattı Maliyeti 85 Milyar Liraya Çıktı - Son Dakika
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Hızlı Tren Hattı Maliyeti 85 Milyar Liraya Çıktı

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Deniz Yavuzyılmaz, Delice-Çorum Hızlı Tren Projesi maliyetinin %85 artışla 85 milyar lira olduğunu belirtti.

16.01.2025 17:09
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 2024 yılı Yatırım Programı'na göre 46 milyar lira olan Delice - Çorum Hızlı Tren Hattı Projesi'nin yapım maliyetinin 2025 yılında 85 milyar liraya çıkarıldığını belirterek "Doğru bir proje AK Parti'nin yaptığı adrese teslim ihale ile büyük bir rant projesine dönüştürüldü" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Delice - Çorum Hızlı Tren Hattı Projesi'nin geçen yıl 46 milyar lira olan yapım maliyetinin bu yıl 85 milyar liraya çıkarıldığını söyledi. Konuya ilişkin açıklamaya yapan Yavuzyılmaz, şöyle konuştu:

"Adrese teslim bir şekilde yapılan Delice - Çorum Hızlı Tren Hattı Projesi'nin sözleşmesi imzalandı. 2024 yılı Yatırım Programı'na göre bu projenin yapım maliyeti 46 milyar liraydı. Ancak 2025 yılı Yatırım Programı'na göre bu projenin maliyeti yükseltildi ve 85 milyar liraya çıkarıldı. Yani projenin maliyeti yüzde 85 artırılmış oldu. Yapılan ihalenin sonucu 75 milyar lira oldu, yani 2024 yılındaki yatırım tutarının yüzde 62'si daha yüksek bir fiyata ihale yapılmış oldu.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın hazırladığı 2024 yılı Yatırım Programı'na göre Delice- Çorum Hızlı Tren Hattı Projesi'nin yapım süresi 4 yıl, ancak yayınlanan 2025 yılı Yatırım Programı'na göre ise aynı projenin yapım süresi 7 yıla çıkarılıyor. Maliyeti de ihalenin sonucuna göre yüzde 62 artırılıyor. Doğru bir proje AK Parti'nin yaptığı adrese teslim ihale ile büyük bir rant projesine dönüştürüldü. Delice - Çorum hattı projesinin tutarıyla hem hem Delice - Çorum hem Çorum -Merzifon hem Merzifon - Samsun etaplarının hızlı tren hattını yapmak mümkündü."

Hızlı Tren Hattı Maliyeti 85 Milyar Liraya Çıktı
Kaynak: ANKA

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