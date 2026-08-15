Hızlı trenle gidilen il sayısı 2028'de 27'ye çıkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de 11 olan hızlı trenle gidilen il sayısını 2028 yılında 27'ye çıkaracaklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Uraloğlu, Bayındır Memur-Sen'in 8. Olağan Genel Kurulu toplantısına katıldı.

Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, çalışanların üretimi etkileyen, kaliteyi artıran, milletin refahını yükselten en önemli güç olduğunu belirtti.

Kendisinin de çalışma hayatına 1989 yılında Karayolları Erzurum 12. Bölge Müdürlüğünde mühendis olarak başladığını ifade eden Uraloğlu, başmühendislikten Karayolları Genel Müdürlüğü görevine yükseldiğini, oradan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle bakanlık görevine geldiğini aktardı.

Uraloğlu, sendikaların amacının, çalışanların özlük haklarını ve geleceğe dair beklentilerini karşılamak olduğunu kaydetti.

Memur-Sen'in de bunu yaptığını, sadece üyelerinin beklentilerini değil, milletin dertlerini dile getirdiğini bildiren Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz de AK Parti hükümetleri olarak sosyal diyalog ile çalışanlarımızın hak ve hukukunu gözetmeye gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Memur-Sen'in özellikle Filistin konusundaki duruşuna işaret ederek Türkiye'nin mazlum coğrafyalarda birçok insana ulaştığını belirtti.

"Mevcut demir yollarını sil baştan yeniledik"

Ulaştırma ve altyapı alanında 2002 yılından bu yana hayata geçirilen projelere ilişkin bilgi veren Uraloğlu, son 24 yılda söz konusu alanlarda 355 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını ifade etti.

Uraloğlu, 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin kilometrenin üzerine çıkardıklarını, sadece 6 il birbirine bölünmüş yollarla bağlanırken bugün bu sayının 77'ye ulaştığını belirtti.

Mevcut trafiğin yüzde 85'inin bu bölünmüş yollar üzerinden gerçekleştiğine işaret eden Uraloğlu, otoyol uzunluğunu da 4 bin kilometreye yaklaştırdıklarını bildirdi.

Uraloğlu, demir yollarını 11 bin kilometreden 14 bin kilometreye çıkardıklarını, bunun 2 bin 251 kilometresinin yüksek hızlı demir yolundan oluştuğunu kaydetti.

Mevcut demir yollarını neredeyse sil baştan yenilediklerini, elektrikli, sinyalli hale getirdiklerini ifade eden Uraloğlu, Türkiye'nin Avrupa'da 6'ncı, dünyada ise 8'inci yüksek hızlı demir yolu işleten ülke olduğunun bilgisini verdi.

Uraloğlu ayrıca, Ankara-İzmir, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Bursa-Bandırma, Ankara-Çorum, Yerköy-Kayseri gibi birçok hatta çalışmalar sürdürdüklerini bildirerek, "Bugün 11 olan hızlı trenle gittiğimiz il sayısını 2028 yılında 27'ye çıkarmış olacağız. 2053'te bütün Türkiye'yi 48 saatte hızlı tren ağlarıyla gezebileceğiz." ifadelerini kullandı.

"5G'yi iki yıl içerisinde bütün ülkeye yaygınlaştırmış olacağız"

Türkiye'nin 4 saatlik uçuş mesafesiyle 67 ülkeye ulaşabildiğini anımsatan Uraloğlu, 2002'de 26 olan havalimanı sayısının 58'e ulaştığını, bu havalimanlarının geçen yıl 247 milyon insana hizmet verdiğini belirtti.

Uraloğlu, halihazırda Türkiye'nin dış hatlardaki uçuş ağını 133 ülkede 356 noktaya ulaştırdığını, ülkenin bu alanda hem Avrupa'da hem dünyada söz sahibi olduğunu ifade etti.

Haberleşme alanında 5G'ye geçildiğini hatırlatan Uraloğlu, bugün itibarıyla 44,5 milyon insanın 5G abonesi olduğuna, 5G'yi iki yıl içerisinde bütün ülkeye yaygınlaştıracaklarına dikkati çekti.

Uraloğlu, Türksat 6A uydusunun göreve başladığını belirterek "Şimdi Türksat 7A'ya başlıyoruz, 2029 yılı içerisinde onu uzaya göndermeyi planlıyoruz. 5,5 milyarlık insana hizmet verebilecek bir uydu ağına sahip olduğumuzu özellikle söylemek isterim." değerlendirmesinde bulundu.