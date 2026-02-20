HKP'den Maduro ve Flores'e Dayanışma Kampanyası

(ANKARA) - Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), beş ilde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in ABD tarafından kaçırılıp tutuklanması üzerine, dayanışma kampanyası kapsamında mektuplar gönderdi.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Hatay il örgütleri; Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in ABD tarafından kaçırılması ve tutuklanması üzerine, PTT aracılığıyla bulundukları cezaevine "Onları Geri İstiyoruz" kampanyası kapsamında dayanışma mektupları gönderdi. PTT önünde yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Maduro'ya özgürlük, Cilia'ya özgürlük, onları geri istiyoruz! İnsan soyunun başdüşmanı ABD emperyalist haydut devleti ve onun faşist Devlet Başkanı Trump'ın, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'ne yönelik 3 Ocak 2026 tarihinde yaptığı alçakça, haince saldırısı ve Venezuela'nın seçilmiş Başkanı Nicolas Maduro ile eşi, yoldaşı Cilia Flores'i New York'a kaçırarak tutsak etmesi; bu kanlı zalimin dünyada haydutluğun, hukuksuzluğun, alçaklığın temsilcisi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi."

Türkiye'nin en vatansever, en halksever partisi ve proletarya enternasyonalizminin tek temsilcisi HKP olarak; ABD emperyalizminin bu saldırısına, Nicolas Maduro ve Cilia Flores yoldaşların esir alınıp, götürülüp ABD'de sözüm ona yargı karşısına çıkarılmasına biz de en az yurtsever Venezuela halkı kadar üzüldük, kahrolduk. Venezuela halkının acısı, biz gerçek devrimcilerin de gerçek komünistlerin de acısı oldu. ve biz bu acıyı yüreğimizin en derinlerinde hissediyoruz.

"Her zaman Venezuela halkıyla ve önderliğiyle dayanışma içerisinde olacağız"

ABD emperyalistlerinin amansız düşmanı olmayı, onların aşağılık, iğrenç, insanlık düşmanı içyüzlerini teşhir etmeyi ve onlardan uzak, mazlum dünya halklarına dost olmayı programına koyan ve haydut devlet ABD emperyalistlerine karşı bıkmadan, usanmadan, korkmadan, yılmadan mücadele eden Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) olarak; her zaman Venezuela halkıyla ve önderliğiyle dayanışmayı devrimci bir görev olarak gördük.

Bu devrimci görev gereği; Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin çağrısı doğrultusunda, 'Onları Geri İstiyoruz Türkiye Komitesi'ni oluşturduk. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Moros'a ile eşi ve milletvekili Cilia Flores'e aktif dayanışmanın güçlü bir aracı olarak ve adaletsizlik karşısında kayıtsız kalmadığımızı, kalmayacağımızı tüm dünyaya göstermek için bu mektupları kaleme aldık. Bu mektupları Nicolas Maduro ve Cilia Flores yoldaşların tutsak edildikleri adreslere gönderiyoruz.

HKP olarak mazlum halkların kanıyla beslenen, soykırımcı haydut devlet ABD ve onun faşist Başkanı Trump'ın, Küba'ya tüm petrol sevkiyatını durdurarak sosyalist Küba'yı yok etme, Küba halkını boğma, Küba halkını soykırıma uğratma çabalarını da lanetliyoruz. ve haykırıyoruz: hasta la victoria siempre, patria o muerte! Zafere kadar, daima. Ya vatan ya ölüm!/ El pueblo unido jamás será vencido! Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez!"