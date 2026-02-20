HKP'den Maduro ve Flores'e Dayanışma Kampanyası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

HKP'den Maduro ve Flores'e Dayanışma Kampanyası

20.02.2026 20:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HKP, Maduro ve eşi için 'Onları Geri İstiyoruz' kampanyasıyla mektuplar gönderdi.

(ANKARA) - Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), beş ilde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in ABD tarafından kaçırılıp tutuklanması üzerine, dayanışma kampanyası kapsamında mektuplar gönderdi.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Hatay il örgütleri; Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in ABD tarafından kaçırılması ve tutuklanması üzerine, PTT aracılığıyla bulundukları cezaevine "Onları Geri İstiyoruz" kampanyası kapsamında dayanışma mektupları gönderdi. PTT önünde yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Maduro'ya özgürlük, Cilia'ya özgürlük, onları geri istiyoruz! İnsan soyunun başdüşmanı ABD emperyalist haydut devleti ve onun faşist Devlet Başkanı Trump'ın, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'ne yönelik 3 Ocak 2026 tarihinde yaptığı alçakça, haince saldırısı ve Venezuela'nın seçilmiş Başkanı Nicolas Maduro ile eşi, yoldaşı Cilia Flores'i New York'a kaçırarak tutsak etmesi; bu kanlı zalimin dünyada haydutluğun, hukuksuzluğun, alçaklığın temsilcisi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi."

Türkiye'nin en vatansever, en halksever partisi ve proletarya enternasyonalizminin tek temsilcisi HKP olarak; ABD emperyalizminin bu saldırısına, Nicolas Maduro ve Cilia Flores yoldaşların esir alınıp, götürülüp ABD'de sözüm ona yargı karşısına çıkarılmasına biz de en az yurtsever Venezuela halkı kadar üzüldük, kahrolduk. Venezuela halkının acısı, biz gerçek devrimcilerin de gerçek komünistlerin de acısı oldu. ve biz bu acıyı yüreğimizin en derinlerinde hissediyoruz.

"Her zaman Venezuela halkıyla ve önderliğiyle dayanışma içerisinde olacağız"

ABD emperyalistlerinin amansız düşmanı olmayı, onların aşağılık, iğrenç, insanlık düşmanı içyüzlerini teşhir etmeyi ve onlardan uzak, mazlum dünya halklarına dost olmayı programına koyan ve haydut devlet ABD emperyalistlerine karşı bıkmadan, usanmadan, korkmadan, yılmadan mücadele eden Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) olarak; her zaman Venezuela halkıyla ve önderliğiyle dayanışmayı devrimci bir görev olarak gördük.

Bu devrimci görev gereği; Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin çağrısı doğrultusunda, 'Onları Geri İstiyoruz Türkiye Komitesi'ni oluşturduk. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Moros'a ile eşi ve milletvekili Cilia Flores'e aktif dayanışmanın güçlü bir aracı olarak ve adaletsizlik karşısında kayıtsız kalmadığımızı, kalmayacağımızı tüm dünyaya göstermek için bu mektupları kaleme aldık. Bu mektupları Nicolas Maduro ve Cilia Flores yoldaşların tutsak edildikleri adreslere gönderiyoruz.

HKP olarak mazlum halkların kanıyla beslenen, soykırımcı haydut devlet ABD ve onun faşist Başkanı Trump'ın, Küba'ya tüm petrol sevkiyatını durdurarak sosyalist Küba'yı yok etme, Küba halkını boğma, Küba halkını soykırıma uğratma çabalarını da lanetliyoruz. ve haykırıyoruz: hasta la victoria siempre, patria o muerte! Zafere kadar, daima. Ya vatan ya ölüm!/ El pueblo unido jamás será vencido! Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez!"

Kaynak: ANKA

Halkın Kurtuluş Partisi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HKP'den Maduro ve Flores'e Dayanışma Kampanyası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kana doymuyor Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek Kana doymuyor! Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek
Kadıköy’de gecenin özeti Fenerbahçe taraftarı tribünleri 70. dakikada terk etti Kadıköy'de gecenin özeti! Fenerbahçe taraftarı tribünleri 70. dakikada terk etti
Samsunspor taraftarı deplasmanı iç sahaya çevirdi Samsunspor taraftarı deplasmanı iç sahaya çevirdi
Tedesco’dan maç sonu olay itiraf Tedesco'dan maç sonu olay itiraf
Vitor Pereira’dan ’’Bir gün Fenerbahçe’de görev almak ister misiniz“ sorusuna cevap Vitor Pereira'dan ''Bir gün Fenerbahçe'de görev almak ister misiniz?" sorusuna cevap
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı

19:46
Fenerbahçelileri kahredecek haberi bizzat Skriniar duyurdu
Fenerbahçelileri kahredecek haberi bizzat Skriniar duyurdu
19:05
TRT’den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
TRT'den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
18:53
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen ’nikah’ sorusu karşısında dondu kaldı
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen 'nikah' sorusu karşısında dondu kaldı
18:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı AK Parti’den net ’erken seçim’ açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması
18:21
ABD Başkanı Trump: İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
18:16
İzmir’de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne
İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 20:38:22. #.0.5#
SON DAKİKA: HKP'den Maduro ve Flores'e Dayanışma Kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.