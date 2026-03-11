HKÜ ve GAZİULAŞ'tan Ulaşım Protokolü - Son Dakika
HKÜ ve GAZİULAŞ\'tan Ulaşım Protokolü
11.03.2026 15:23
Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve GAZİULAŞ, kent içi ulaşım sistemlerini geliştirmek için protokol imzaladı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ile Gaziantep Ulaşım ve Bilişim Hizmetleri AŞ (GAZİULAŞ) arasında kent içi ulaşım sistemlerinin geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

HKÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Senato Salonu'nda imzalanan protokol kapsamında kent içi ulaşım hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik tabanlı veri analizi çalışmaların yürütülmesi, büyük veri analitiği ve dijital ikiz teknolojileri ile ulaşım sistemlerine yönelik senaryo ve simülasyon çalışmaların yapılması, akıllı ulaşım çözümlerinin geliştirilmesi ve saha testlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bunun yanı sıra lisans ve lisansüstü tez çalışmaları, staj programları, teknik eğitimler ve ortak akademik yayınlar gibi alanlarda da iş birlikleri gerçekleştirilecek.

Protokol ile ayrıca TÜBİTAK, Avrupa Birliği ve kalkınma ajansları gibi ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına yönelik ortak proje geliştirme ve yürütme faaliyetlerinin de desteklenmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, protokolün üniversite ve şehir iş birliğini güçlendiren önemli bir adım olduğunu belirtti.

Üniversitelerin bilgi üretme gücünü şehirlerin ihtiyaçlarıyla buluşturmak, sürdürülebilir kalkınma açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Küçükerdoğan, şunları kaydetti:

"GAZİULAŞ ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde akademik bilgi birikimimizi kent içi ulaşım sistemlerinin geliştirilmesine katkı sunacak projelere dönüştürmeyi hedefliyoruz. Yapay zeka, büyük veri ve akıllı ulaşım teknolojileri alanında yürütülecek ortak çalışmaların hem öğrencilerimiz hem de şehrimizin ulaşım altyapısı için önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyorum."

Protokol imza törenine, GAZİULAŞ Genel Müdürü Aykut Çakıroğlu, HKÜ Genel Sekreteri Ümit Şahnaoğlu, HKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şafak Tercan katıldı.

Kaynak: AA

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Teknoloji, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

