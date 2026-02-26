Hocalı Katliamı kurbanları Haça Dağı zirvesinde anıldı

Azerbaycan'da Ermenilerin 26 Şubat 1992'de gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı'nda öldürülen 613 kişi, Türkiye ve Azerbaycan'dan dağcıların katılımıyla Nahçıvan'daki Haça Dağı'nın zirvesinde anıldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Iğdır İl Temsilciliği, Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Nahçıvan Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen program kapsamında, Türkiye'nin farklı bölgelerinden Iğdır'a gelen dağcılar, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne geçti.

Burada Azerbaycan'dan gelen dağcılarla buluşup tırmanışa geçen dağcılar, yaklaşık 7 saatte Haça Dağı'nın zirvesine ulaştı.

Zirvede düzenlenen törende saygı duruşunda bulunup Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarını okuyan grup, ardından "Hocalı şehitlerini rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz" pankartı ve Türkiye ile Azerbaycan bayrakları açtı.

Aralarında Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fikret Deniz ile Türkiye Dağcılık Federasyonu Iğdır İl Temsilcisi Murat Akay'ın da bulunduğu grup, tırmanışın ardından yaklaşık 4 saatte dağdan inerek etkinliği tamamladı.

Etkinlik sonunda katılımcılara belge verildi.