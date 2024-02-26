Hocalı Soykırımı Anıtı Temeli Atıldı

Azerbaycan'ın Hocalı şehrinde, Ermenilerin 1992'de katlettiği sivillerin anısına yapılacak "Hocalı Soykırımı Anıtı"nın temeli atıldı.
Temel atma törenine Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Hocalılılar katıldı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, törende Aliyev, Hocalı kurbanlarını ilk kez Hocalı'da andıklarını belirtti.
Aliyev, Hocalılıların 32 yıl sonra ata yurtlarına geri döndüğünü dile getirerek, "Hocalı soykırımı, halkımızın hafızasından asla silinmeyecektir. Azerbaycan halkı bu kanlı cinayeti hiçbir zaman unutmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Azerbaycan'ın Hocalı şehrinde yaşananlar için adalet arayışlarına büyük devletlerin kayıtsız kaldığına dikkati çeken Aliyev, "Bizim çabalarımızla 18 ülke bu kanlı faciayı 'soykırım' olarak tanıdı. Fakat bu ülkelerin arasında büyük devletlerin adı yok. Ulusların, kuruluşların çoğu da bu faciaya kayıtsız kaldı." ifadelerini kullandı.
Aliyev, Hocalı'da imar ve ihya çalışmalarına başladıklarını ve Hocalıların yıl içerisinde ata yurtlarına döneceklerini kaydetti.
Hocalı'da neler oldu?
Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan'a yönelik toprak iddiasında bulunan ve saldırı başlatan Ermeniler, 1991'in son günlerinde ablukaya aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı ele geçirmek için harekete geçti.
Aylar süren saldırılarını 25 Şubat 1992'de yoğunlaştıran Ermeniler, gece Sovyet Rus ordusunun o zaman Hankendi'de bulunan 366. motorize alayının da yardımıyla üç koldan Hocalı'ya saldırdı.
Sadece işgalle yetinmeyen Ermeniler, sivilleri toplu şekilde katlederek ve esirlere acımasızsa işkence yaparak 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından birine imza attı. O dönemde çekilen görüntüler ve fotoğraflar, katliamın büyüklüğünü ortaya koyuyor.
Daha önce 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı'da savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı kurtuldu, Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden hala haber alınamadı.
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