Hohhot'taki Shengle Havalimanı, Baita'nın hava taşımacılığını 26 Kasım'da devralacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Shengle Uluslararası Havalimanı, 26 Kasım saat 00.00'da Hohhot'ta resmen açılacak. Aynı saatte kapanacak Hohhot Baita Uluslararası Havalimanı'nın tüm hava taşımacılığı hizmetleri yeni havalimanına geçecek.
HOHHOT, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin merkezi Hohhot'da bulunan Shengle Uluslararası Havalimanı, 26 Kasım saat 00.00 itibarıyla resmen hizmete girecek.
Yeni havalimanı, aynı saatte faaliyetlerini durduracak olan Hohhot Baita Uluslararası Havalimanı'nın tüm hava taşımacılığı hizmetlerini devralacak.
Kaynak: Xinhua
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