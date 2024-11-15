Hollanda Bakanı Achahbar İstifa Etti - Son Dakika
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Hollanda Bakanı Achahbar İstifa Etti

Hollanda'da ırkçı söylemler nedeniyle Devlet Bakanı Nora Achahbar istifa kararı aldı.

15.11.2024 17:16
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Hollanda'da, Yardımlar ve Gümrükten Sorumlu Devlet Bakanı Nora Achahbar, başkent Amsterdam'da 7 Kasım'da oynanan Ajax- Maccabi Tel Aviv maçı sonrasında Bakanlar Kurulu toplantılarında kullanılan "ırkçı söylemler" nedeniyle istifa kararı aldı.

Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS'un hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Fas doğumlu Achahbar'ın bugün istifa dilekçesini sunacağı belirtildi.

Haberde, Hollanda'da aşırı sağcı koalisyonun küçük ortaklarından olan Yeni Sosyal Sözleşme (NSC) partisinden 42 yaşındaki Achahbar'ın Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı nedeniyle çıkan olayların ardından hükümet kanadından kullanılan Müslüman ve Arap karşıtı ırkı söylemlerden rahatsız olduğu ifade edildi.

Habere göre, pazartesi yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında yaşanan gerginlikte, bazı bakanların "ırkçı ifadeler" kullandığı, Achahbar'ın meslektaşlarının kullandığı bazı kelimeler nedeniyle itirazda bulunduğu belirtildi.

Achahbar'ın istifasının, hükümetteki diğer NSC'li bakanlar arasında da huzursuzluğa neden olduğunu bildirilen de Volkskrant gazetesinin haberinde ise kabinedeki diğer NSC'li bakanların da ırkçı söylemler karşısında benzer kaygılar taşıdığı bilgisine yer verildi.

Temmuzda Devlet Bakanlığı görevine başlamadan önce savcılık, avukatlık ve hakimlik gibi çeşitli hukuki görevlerde bulunan Achahbar'ın istifasıyla NSC'nin hükümetteki temsilci sayısının 6'ya düşeceği aktarıldı.

Muhalefet kabine toplantısındaki tutanakların açıklanmasını istiyor

Bu arada muhalefetteki Denk Partisinin Meclis Grup Başkanı Stephan van Baarle, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ilgili Bakanlar Kurulu toplantısının tüm tutanaklarının açıklanmasını istedi.

Van Baarle, "Hükümet içinde gerçekten ırkçı ifadeler kullanıldıysa hepsi gitmeli. Bu hükümetin ayrımcılığı ve Müslüman düşmanlığını normalleştirmesinden bıktım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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