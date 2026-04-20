Hollanda Büyükelçisi Gaziantep'te

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Gaziantep Valisi Kemal Çeber'e ziyarette bulundu.
Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Vali Çeber tarafından karşılanan Wijnands Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, iş birliği imkanları ve ortak çalışmaların ele alındığı belirtildi.
