Hollanda'da 7 güvenlik kurumu yapay zekanın siber tehditleri hızlandırdığını duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hollanda'da 7 güvenlik kurumu yapay zekanın siber tehditleri hızlandırdığını duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda'da 7 güvenlik kurumu, yapay zekanın siber tehditleri hızlandırdığı ve açıkların daha hızlı kötüye kullanıldığı uyarısında bulundu. Bildiride, temel güvenlik önlemlerinin eksiksiz alınması, eski sistemlerin değiştirilmesi ve farkındalığın artırılması istendi.

Hollanda İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (AIVD) ile Hollanda Askeri İstihbarat ve Güvenlik Servisi (MIVD) başta olmak üzere ülkedeki 7 güvenlik kurumu, yapay zekanın siber tehditleri hızlandırdığı ve kötü niyetli daha geniş kesimin saldırı düzenlemesine imkan tanıdığı uyarısında bulundu.

AIVD ve MIVD'nin yanı sıra Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC), Ulusal Terörle Mücadele ve Güvenlik Koordinatörlüğü (NCTV), Savcılık, Devlet Bilişim Direktörlüğü (CIO Rijk) ve Ulusal Polis Teşkilatının ortak bildirisinde yapay zekanın tehdit ortamını önemli ölçüde değiştirdiği bildirildi.

Bildiride, sistemlerdeki açıkların daha hızlı tespit edilip kötüye kullanıldığı, uzun süredir var olan zayıf noktaların yapay zekanın etkisiyle büyüdüğü belirtildi. Saldırganların yapay zekayı, savunma tarafı henüz fark etmeden açıkları bulmak ve kullanmak için devreye soktuğu kaydedilerek "buna hazırlıklı olmak için derhal harekete geçilmesi gerektiği" vurgulandı.

Savunmanın yetersiz kaldığı durumlarda siber olayların hayati sistemlerde uzun süreli kesintilere yol açtığı ve çok sayıda kişiyi mağdur ettiğinin altı çizilen bildiride, büyük miktarda isim, adres ve vatandaşlık numarasının ele geçirildiği, bunun da ciddi mahremiyet ve mali sonuçlar doğurduğu kaydedildi.

Dezenformasyon kolaylaşıyor

Bildiride, saldırganların yapay zeka sayesinde daha hızlı saldırı düzenleyebildiği, daha kolay zararlı yazılım geliştirebildiği, daha ikna edici oltalama e-postaları yazabildiği ve dezenformasyonu geniş ölçekte kişiselleştirebildiği belirtildi. Saldırganların bunun için en gelişmiş yapay zeka modellerine ihtiyaç duymadığı, mevcut ve kolay erişilebilir modellerle de bu tür saldırıların şimdiden yapılabildiği ifade edildi.

Bildiride yöneticiler için hemen atabilecekleri ilk adım olarak temel güvenlik önlemlerinin eksiksiz hale getirilmesi önerildi. Saldırı yüzeyinin küçültülmesi ve artık güvenlik güncellemesi almayan eski sistemlerin değiştirilmesi gerektiği belirtilen bildiride, güncellemelerin hiç yüklenmemesi ya da geç yüklenmesi nedeniyle saldırıların gerçekleşebilmesinin "savunulamaz" olduğu vurgulandı.

Kurumlara, bir saldırganın sisteme girebileceğini varsayarak buna göre hazırlık yapmaları çağrısında bulunulan bildiride, yapay zekaya ilişkin uyarı işaretlerinin ciddiye alınması istendi.

"Asıl adım teknik değil kültürel"

NCSC Genel Direktörü Matthijs van Amelsfort da bildiriye ilişkin, "Yapay zeka, açıkların bulunmasından kötüye kullanılmasına kadar saldırı zincirini otomatikleştiriyor. Bu teknoloji, mevcut siber tehditleri hızlandırıp güçlendirebilir. Tam da bu nedenle temel önlemlerin eksiksiz alınması her zamankinden daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Bildiride, atılması gereken en önemli adımın teknik değil kültürel ve farkındalıkla ilgili olduğu belirtilerek, siber güvenliğin "bir bodrumda ya da veri merkezinde çözülecek bilgi teknolojileri sorunu" olmadığı, kurumsal, yönetimsel ve nihayetinde toplumsal mesele olduğu ifade edildi.

Zincirin en zayıf halkasının çoğu zaman teknikte değil yönetimin ve çalışanların siber tehditlere yönelik farkındalığında olduğuna işaret edildi.

Kaynak: AA
Yapay ZekaTeknolojiGüvenlikHollandaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı 40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı
Haftada üç gün diyalize giriyordu Kader Erden’in hayatı Şubat 2008’de değişti Haftada üç gün diyalize giriyordu! Kader Erden'in hayatı Şubat 2008'de değişti
Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür
Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk
Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu
Başkan ortada yok: Çiğli’de “AK Parti’ye geçiş“ iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı Başkan ortada yok: Çiğli’de "AK Parti’ye geçiş" iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı
13:54
Suudi Arabistan’dan Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı: Acil durum ilan ettiler
Suudi Arabistan'dan Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı: Acil durum ilan ettiler
13:46
Nereden nereye Dünya devi çimlerini satmaya başladı
Nereden nereye! Dünya devi çimlerini satmaya başladı
13:23
Galatasaray’da Singo bilmecesi Kulüpten resmi açıklama geldi
Galatasaray'da Singo bilmecesi! Kulüpten resmi açıklama geldi
13:17
Sadettin Saran pes etmedi ABD’li devi yanına alıp 400 milyon dolara hazırlanıyor
Sadettin Saran pes etmedi! ABD'li devi yanına alıp 400 milyon dolara hazırlanıyor
12:57
Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız’ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu
Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız'ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu
12:44
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 14:24:06. #.0.2#
SON DAKİKA: Hollanda'da 7 güvenlik kurumu yapay zekanın siber tehditleri hızlandırdığını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei