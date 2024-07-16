Hollanda'da Dev Panda Wu Wen'in Yavrusu Dünyaya Geldi - Son Dakika
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Hollanda'da Dev Panda Wu Wen'in Yavrusu Dünyaya Geldi

Hollanda\'da Dev Panda Wu Wen\'in Yavrusu Dünyaya Geldi

Hollanda'nın Rhenen kentinde bulunan Ouwehands Hayvanat Bahçesi, dev panda Wu Wen'in doğum odasında bir yavru dünyaya getirdiğini duyurdu. Yeni doğan yavrunun cinsiyeti henüz belirlenmedi. Ouwehands Hayvanat Bahçesi, bu doğumla birlikte son dört yıl içinde dünyaya gelen ikinci dev panda yavrusuna ev sahipliği yapmış oldu.

16.07.2024 15:30
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ÇEKİM TARİHİ: 12 Temmuz 2024

Hollanda'nın Rhenen kentindeki Ouwehands Hayvanat Bahçesi'nde bir yavru dünyaya getiren dev panda Wu Wen'in doğum odasındaki çeşitli görüntüleri (15 Temmuz 2024 tarihinde Hollanda Ouwehands Hayvanat Bahçesi'nden sağlanan video)

Hollanda'nın Rhenen kentinde bulunan Ouwehands Hayvanat Bahçesi, bünyesinde son dört yıl içinde dünyaya gelen ikinci dev panda yavrusunun doğumunu duyurdu.

Hayvanat bahçesinden Pazartesi günü yapılan basın açıklamasında, "Dev panda Wu Wen, 12 Temmuz 2024 Cuma akşamı bir yavru daha doğurdu! Anne ve yavrusu şu anda doğum odasında kalıyorlar ve durumları gayet iyi" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "Ouwehands Hayvanat Bahçesi, nesli tükenmekte olan bu türün doğal bir şekilde korunmasına bir kez daha katkıda bulunabildiği için mutlu ve gururlu" denildi.

Yeni doğan yavrunun cinsiyeti şimdilik gizemini koruyor. Hayvanat bahçesi bakıcıları, Wu Wen ve yavrunun bağ kurması için gerekli mahremiyeti sağlarken, yavrunun cinsiyeti ilk sağlık kontrolü sırasında belirlenecek.

Bu yeni yavrunun doğumu, Wu Wen ile Xing Ya'nın 2017'de Ouwehands Hayvanat Bahçesi'ne getirilmesinden sonra doğan ilk panda olan Fan Xing'in ardından geldi. Dişi dev panda Fan Xing, Eylül 2023'te coşkulu bir veda töreniyle Çin'e dönmüştü.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hollanda'nın Rhenen kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Hollanda'da Dev Panda Wu Wen'in Yavrusu Dünyaya Geldi - Son Dakika

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