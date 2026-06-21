Hollanda'da Mülteci Dayanışma Yürüyüşü - Son Dakika
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Hollanda'da Mülteci Dayanışma Yürüyüşü

Hollanda\'da Mülteci Dayanışma Yürüyüşü
21.06.2026 13:20
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Hollanda'da 'Mültecilerin Gecesi' yürüyüşüyle 10 bin kişi dayanışma gösterdi, 2.3 milyon avro bağış toplandı.

Hollanda'da, mültecilerin yeni bir yaşama kavuşma hayaliyle katettikleri uzun mesafelere dikkati çekmek amacıyla "Mültecilerin Gecesi" adıyla destek yürüyüşü düzenlendi.

Mülteci Vakfının düzenlediği ve başkent Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen, Utrecht ile Groningen kentlerinde dün akşam başlayan 40 kilometrelik yürüyüş, öğle saatlerinde sona erdi. Vakfın 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Rotterdam, Utrecht ve Nijmegen kentlerinde bir defaya mahsus olmak üzere 50 kilometrelik parkur programa eklendi.

Mülteci Vakfının 17'nci yürüyüşüne yaklaşık 10 bin kişi katıldı. 10, 20 ve 40 kilometrelik parkurlarda yürüyen binlerce kişi 2 milyon 309 bin avro bağış topladı.

Tilburg kentindeki 40 kilometrelik parkur hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Etkinlik boyunca yaklaşık 600 gönüllü, katılımcılara destek vermek ve organizasyonu koordine etmek için sahada görev yaptı.

"Onlara duyduğum saygıdan dolayı yürüyorum"

Yürüyüşe katılan, Marina Zieleman AA muhabirine yaptığı açıklamada mültecilere duyduğu saygıdan dolayı yürüyüşe katıldığını söyledi.

Kendilerinin yürüyüşe katılmalarının bir tercih olduğunu, evini terk etmek zorunda kalan mültecilerin ise mecburen yürüdüklerine dikkati çeken Zieleman, "Biz iyi hazırlanmış bir şekilde yürüyoruz, oysa çocukları ve eşyalarıyla yollara düşen insanlar için bu çok daha ağır bir yük. Bu nedenle onlara duyduğum saygıdan dolayı bu mesafeyi yürüyorum." dedi.

Anthoinet Vermeulen da geçen yıllarda da yürüyüşe katıldığını ve bugün 50 kilometrelik parkurda yürüyeceğini anlatarak şunları kaydetti:

"Mültecilerin Hollanda'da gerçekten hoş karşılandıklarını göstermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eşimin büyükannesi birinci dünya savaşı sırasında kaçmak zorunda kalmış. Bir insanın evini ve yurdunu terk ederek, kimseyi tanımadığı yabancı bir ülkede yeni bir hayat kurmaya çalışmasının ne kadar zor olduğunu hayal etmek bile mümkün değil."

Yürüyüşe ilk defa katıldığını ve 50 kilometre parkurda yürüyeceğini belirten Marije Slump da, "Etrafımızda olup bitenler ve başkalarına yardım etmeye yönelik olumsuz söylemler karşısında artık farklı bir ses yükseltmenin zamanı geldiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Slump, çok sayıda insanın yürüyüşe katılmasını çok değerli bulduğunu dile getirerek, "İster yürüyerek ister yürüyenlere destek vererek olsun, insanların dayanışma göstermesi çok değerli. Bu dönemde hala insanlığın ve merhametin var olduğunu göstermek çok önemli." görüşünü paylaştı.

"Özgür Filistin" adlı grup ile ikinci kez yürüyüşe katıldığını söyleyen Zahra van Tol da "Sürekli kaçmak zorunda kalan insanlara dayanışma göstermek için buradayım. Onların yaşadıkları, bizim bu gece yaşayacaklarımızla kıyaslanamaz. Ancak yine de bu yürüyüş, onlar için yapabileceğimiz en azından küçük bir katkı. Filistin'e ve tüm mültecilere gönülden destek veriyoruz." diye konuştu.

Yürüyüş ilk defa 2010 yılında sadece Rotterdam'da organize edilmişti. Bu etkinliğe 350 kişi katılmış ve toplam 100 bin avro bağış toplanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hollanda'da Mülteci Dayanışma Yürüyüşü - Son Dakika

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