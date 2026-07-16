Hollanda'da Sıcak Hava Nedeniyle 911 Ekstra Ölüm - Son Dakika
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Hollanda'da Sıcak Hava Nedeniyle 911 Ekstra Ölüm

Hollanda\'da Sıcak Hava Nedeniyle 911 Ekstra Ölüm
16.07.2026 16:43
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Sıcak hava dalgası sırasında Hollanda'da beklenenden 911 fazla ölüm meydana geldi.

LAHEY, 16 Temmuz (Xinhua) -- Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü son dönemde yaşanan sıcak hava dalgası sırasında, beklenen ölüm sayısına kıyasla 911 fazla ölüm kaydedildiğini duyurdu.

Enstitüden çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, 22 Haziran ile 5 Temmuz tarihleri arasında söz konusu dönem için öngörülen can kaybı sayısına kıyasla 911 fazla ölüm kaydedildi.

Sıcak hava dalgası sırasında en yüksek sıcaklıkların görüldüğü güney ve doğu bölgelerinde 576 fazla ölümle en büyük artış yaşandı. Tüm yaş grupları arasında en büyük artış ise 547 fazla ölümle 80 yaş ve üzerindeki kişilerde görüldü.

Enstitü, "Can kaybı nedeni bilinmemekle birlikte, sıcağın bu durumda rol oynamış olması son derece muhtemel. Sıcaklığın sağlık üzerindeki etkilerine karşı tetikte olmak önemli" ifadelerine yer verdi.

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü'nün verilerine göre, 22-28 Haziran tarihleri arasında sıcaklıklar hızla yükselirken, ölçülen en yüksek sıcaklık 39,4 dereceye ulaştı.

Kaynak: Xinhua

Hollanda, Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda'da Sıcak Hava Nedeniyle 911 Ekstra Ölüm - Son Dakika

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