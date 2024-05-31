Hollanda'da yolcu uçağının motoruna kapılan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hollanda'da yolcu uçağının motoruna kapılan kişi hayatını kaybetti

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan bir yolcu uçağının motoruna kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Danimarka'ya gitmek üzere olan Hollanda Kraliyet Havayolları'na ait uçakta meydana gelen olay sonucunda hayatını kaybeden kişinin kimliği henüz açıklanmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

31.05.2024 00:26
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- Hollanda'da yolcu uçağının motoruna kapılan kişi hayatını kaybetti

AMSTERDAM - Hollanda'da Amsterdam Schiphol Havalimanında kalkışa hazırlanan bir yolcu uçağının motoruna kapılan kişi hayatını kaybetti.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki havalimanı, feci bir olaya sahne oldu. Danimarka'nın Billund kentine gitmek üzere kalkışa hazırlanan Hollanda Kraliyet Havayollarına ait KL1341 sefer sayılı yolcu uçağının motoruna bir kişi kapıldı. Havayolundan yapılan açıklamada, "Schiphol'de bir kişinin çalışır haldeki uçak motoruna kapılmasıyla ölümcül bir olay yaşandı. Söz konusu şahıs, maalesef hayatını kaybetti. Olaya tanık olan yolcular ve çalışanlarla iletişim halindeyiz" ifadeleri kullanıldı. Polis, yolcuların uçaktan çıkarıldığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı. Hayatını kaybeden şahsın kimliği açıklanmazken, havalimanı çalışanı ya da yolcu olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

Yılda yaklaşık 72 milyon yolcuya hizmet veren Schipol, Avrupa'nın en yoğun üçüncü havalimanı olarak biliniyor.

Kaynak: İHA

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