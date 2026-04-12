Hollanda, Tesla\'nın Otonom Sürüş Sistemini Onayladı

12.04.2026 17:40
Hollanda, Tesla'nın denetimli otonom sürüş sistemini onaylayarak Avrupa'da öncü oldu.

LAHEY, 12 Nisan (Xinhua) -- Hollanda, ABD menşeli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın denetimli otonom sürüş sistemini onaylayarak, bu teknolojinin kamuya açık yollarda kullanımına izin veren ilk Avrupa ülkesi oldu.

Hollanda Araç Tescil Kurumu cuma günü yaptığı açıklamada, "Bu sürücü destek sistemi, test pistimizde ve kamu yollarında bir buçuk yılı aşkın süredir kapsamlı şekilde incelendi ve test edildi" ifadelerini kullandı. Kurum, sistemin doğru kullanılması halinde yol güvenliğine olumlu katkı sağlayabileceğini belirtti.

Düzenleyici kurum, Denetimli Tam Otonom Sürüş sistemiyle donatılmış araçların tamamen otonom hareket etmediğinin altını çizdi. Sürücü destek özelliği olarak sınıflandırılan sistem, tüm sorumluluğun sürücüde olduğu ve kontrolün her an elde tutulması gerektiği prensibiyle çalışıyor. Kurum, "Sistem, sürücünün yeterince dikkatli olmadığını algıladığında çeşitli sinyaller tetikleyerek sürücünün dikkat göstermesini talep etmekte" ifadelerine yer verdi.

Denetimli Tam Otonom Sürüş donanımlı Tesla araçlarının ABD'de bir süredir kullanımına izin verilmiş olsa da, Avrupa'daki araçlar farklı işlevselliklere sahip yazılım sürümleriyle çalıştığı için bu sistemlerin doğrudan kıyaslanamayacağı belirtildi.

Bu onayın, teknolojinin Avrupa genelinde daha geniş çapta benimsenmesinin önünü açabileceği değerlendiriliyor. Hollanda Araç Tescil Kurumu, Avrupa Komisyonu'na başvuru yapacağını, ardından Avrupa Birliği üyesi ülkelerin sistemin birlik genelinde kullanımına izin verilip verilmeyeceğine ilişkin oylama gerçekleştireceğini bildirdi.

Uzmanlar, teknolojinin gelecek vadetmesine rağmen yeni riskleri beraberinde getirebileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Eindhoven Teknoloji Üniversitesi'nde otonom araçlar ve insan etkileşimi profesörü Marieke Martens, yerel medya kuruluşu RTL News'e verdiği demeçte, bu tür sistemlerin trafik güvenliği dinamiklerini değiştirebileceğini ifade etti.

Martens, "Trafik güvenliği değişebilir. Böyle bir sistem insan hatalarını azaltabilir ancak yeni hata türleri de ortaya çıkabilir ve bunların yine insanlar tarafından düzeltilmesi gerekebilir. Bu da sürüşe ek bir sorumluluk yükler" diye konuştu.

Kaynak: Xinhua

