Hollanda ve Almanya'dan Gana'ya Eser İadesi

Hollanda ve Almanya'nın, sömürge döneminde Gana'dan çalınan yaklaşık 2 bin tarihi eser ve kültürel varlığı ülkeye iade etmeye hazırlandığı bildirildi.

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki ülkenin 17-19 Haziran'da Gana'da düzenlenen "Onarıcı Adalet Konferansı" sırasında söz konusu eserlerin iadesine hazır olduklarını bildirdiklerini belirtti.

Ablakwa, Hollanda ve Almanya'nın Akra büyükelçilerinin, iade edilmesi planlanan eserlerin yer aldığı kataloğu konferansın genel oturumunda Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama'ya sunduğunu ifade etti.

İade edilmesi planlanan eserler arasında geçmiş dönemlerde ülke dışına çıkarılan kültürel ve tarihi öneme sahip çok sayıda obje bulunduğu bilgisini paylaşan Ablakwa, ayrıca Danimarka Dışişleri Bakanı'nın transatlantik köle ticaretindeki rolü nedeniyle özür dilediğini ve Danimarka tarafından inşa edilen tarihi kalelerin korunmasına destek verme taahhüdünde bulunduğunu aktardı.

Ablakwa, ülkesinin öncülüğünde Birleşmiş Milletlerde (BM) kabul edilen kültürel varlıkların iadesine ilişkin kararın ardından Avrupa ülkelerinin restitüsyon konusunda daha olumlu adımlar atmaya başladığını vurguladı.

Afrika ülkeleri tarihi eserlerin iadesini talep ediyor

Sömürge döneminde Avrupa'ya götürülen binlerce Afrika kökenli tarihi eser halen Avrupa'da çeşitli müze ve koleksiyonlarda bulunuyor.

Son yıllarda Afrika ülkeleri, sömürge döneminde kaçırılan kültürel mirasın ait olduğu ülkelere geri verilmesi yönündeki taleplerini artırırken, Almanya, Hollanda, Fransa ve Belçika gibi bazı Avrupa ülkeleri çeşitli eserlerin iadesine yönelik adımlar attı.

Gana da uzun süredir yurt dışındaki tarihi eserlerinin envanterinin çıkarılması ve bunların ülkeye geri kazandırılması için diplomatik girişimlerde bulunuyor.