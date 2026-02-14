Hollywood'dan ByteDance'a Telif Hakkı Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hollywood'dan ByteDance'a Telif Hakkı Tepkisi

14.02.2026 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollywood stüdyoları, ByteDance'ın yapay zeka uygulamasını telif hakkı ihlali nedeniyle eleştirdi.

ABD'de film stüdyoları, Hollywood yapımı içerikleri izinsiz kullandığı ve telif haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Çinli teknoloji şirketi ByteDance tarafından geliştirilen ve "ultra gerçekçi" videolar üretebilen yapay zeka aracına tepki gösterdi.

BBC'nin haberine göre, Hollywood stüdyolarını temsil eden Motion Picture Association (MPA) tarafından yapılan açıklamada, Çinli şirket ByteDance tarafından geliştirilen yapay zeka uygulamasının, Hollywood yapımı film ve dizileri kullanarak içerik ürettiği belirtildi.

Telifli içeriklerin söz konusu uygulama tarafından izinsiz biçimde kullanıldığı savunulan açıklamada, bunun telif hakları açısından ciddi ihlal oluşturduğu ifade edildi.

ByteDance şirketi ise konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu içeriklerin test sürecinde üretildiğini ve telif haklarına saygı gösterildiğini bildirdi.

Açıklamada, olası telif ihlallerini önlemek için daha sıkı politikalar ve denetim mekanizmalarının devreye sokulacağı vurgulandı.

Hollywood, uzun süredir sektörü baltalayacağı gerekçesiyle yapay zekanın yaygınlaşmasına karşı mücadele veriyor.

Sanatçılar, yapay zeka tarafından dijital kopyalarının üretilmesine, ölümlerinden sonra dahi bu kopyaların kullanılmasına karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Hollywood, Teknoloji, Kültür, Sinema, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollywood'dan ByteDance'a Telif Hakkı Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
Enes Batur adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Enes Batur adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Jandarmadan Alanya’da nefes kesen dron destekli operasyon Jandarmadan Alanya'da nefes kesen dron destekli operasyon
48 saat oldu hala gündemde İngilizler Ferdi Kadıoğlu’nun yaptığını konuşuyor 48 saat oldu hala gündemde! İngilizler Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığını konuşuyor
Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
9 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan sanık tahliye oldu 9 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan sanık tahliye oldu

16:41
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç İşte dev derbinin muhtemel 11’leri
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
16:10
Bacakları olmayan rakibini boğarak pes ettirdi
Bacakları olmayan rakibini boğarak pes ettirdi
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
15:37
Akın Gürlek inanılmaz detayları açıkladı: 2-3 kilo kokain tüketiliyor, münasebetsiz ilişkiler yaşanıyor
Akın Gürlek inanılmaz detayları açıkladı: 2-3 kilo kokain tüketiliyor, münasebetsiz ilişkiler yaşanıyor
15:36
Suriye’de bir devrin sonu YPG, Kamışlı’yı Asayiş’e bıraktı
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı
14:01
83 yaşında katil oldu Uyuyan eşinin boğazını kesti
83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşinin boğazını kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 16:48:48. #7.11#
SON DAKİKA: Hollywood'dan ByteDance'a Telif Hakkı Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.