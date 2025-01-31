(DENİZLİ)- Honaz Belediyesi, çiftçiyi desteklemek amacıyla hayata geçirdiği proje kapsamında ücretsiz fidanları üretici ile buluşturdu.
Honaz Belediyesi, yerelden kalkınma hedefiyle çiftçiye yönelik desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda hayata geçirilen fidan desteği proje çerçevesinde üreticilere ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.
İlçe üreticilerine katkı sağlamak, tarımsal üretimi desteklemek ve üretimi sürdürmek amacıyla gerçekleştirilen dağıtım törenine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da katıldı.
Son Dakika › Güncel › Honaz Belediyesi'nden Çiftçilere Ücretsiz Fidan Desteği - Son Dakika
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