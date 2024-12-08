Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin çarptığı 69 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Kaklık Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Nazmi Çetin'e çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Jandarma ekipleri kazaya karışan aracı bulmak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Honaz'da Trafik Kazası: 69 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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