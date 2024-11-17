Honduras'ta Ulusal Acil Durum İlanı - Son Dakika
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Honduras'ta Ulusal Acil Durum İlanı

Honduras, Sara Tropik Fırtınası nedeniyle 30 gün boyunca Ulusal Acil Durum ilan etti.

17.11.2024 05:46
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Orta Amerika ülkesi Honduras, Sara Tropik Fırtınası'nın neden olduğu şiddetli yağışların ardından "Ulusal Acil Durum" ilan etti.

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, 14 Kasım'dan bu yana ülkenin kuzeyi, batısı ve doğusundaki 5 eyalette etkili olan Sara Tropik Fırtınası sebebiyle 30 günlüğüne Ulusal Acil Durum ilan ettiğini duyurdu.

Castro, Risk Yönetimi ve Ulusal Acil Durumlar Sekreterliğinin (Copeco) raporu doğrultusunda bu kararı aldı.

Yetkililer, Sara Tropik Fırtınası'nın 32 binden fazla kişiyi etkilediğini, 578 kişinin tahliye edildiğini, 86 evin zarar gördüğünü ve bazı otoyollarda sel ve heyelanın yaşandığını bildirdi.

Arama kurtarma çalışmalarına sivil savunma ekiplerinin yanı sıra silahlı kuvvetlerin de destek verdiği bilgisi paylaşıldı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), 15 Kasım'daki açıklamasında, saatteki hızı 75 kilometreye ulaşan ve Honduras'ın kuzey kıyılarını vuran Sara Tropikal Fırtınası'nın saatte 17 kilometre hızla batıya doğru ilerlediğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Honduras'ta Ulusal Acil Durum İlanı - Son Dakika

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