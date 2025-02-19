Honduras ve ABD Suçluların İadesi Anlaşmasını Uzattı

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Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, ABD ile imzalanan suçluların iadesine ilişkin anlaşmanın uzatılması konusunda mutabık kalındığını duyurdu.

Castro, X hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'nin müdahalesini artırdığı" gerekçesiyle daha önce feshetme kararı aldığı anlaşmaya ilgili, "Suçluların iadesi anlaşmasının Honduras için gerekli güvencelerle sürmesi konusunda ABD'deki yeni yönetimle anlaşmaya vardım." ifadesini kullandı.

Honduras Dışişleri Bakanı Eduardo Enrique Reina da yakın zamanda Beyaz Saray'la düzensiz göçmenler, askeri ve serbest ticaret anlaşmaları konularında görüşmeler yapıldığını vurgulayarak, bu çerçevede suçluların iadesi anlaşmasının detaylarının da ele alındığını belirtti.

Castro, 2024'te ABD'nin söz konusu anlaşmayı kullanarak Güney Amerika ülkelerinin "iç işlerine müdahale ettiğini" savunarak, anlaşmayı sonlandırma kararı aldıklarını açıklamıştı.