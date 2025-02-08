Hong Kong, ABD'nin Gümrük Vergisine DTÖ'de İtiraz Edecek

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HONG KONG, 8 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimi, ABD'nin Hong Kong'dan gelen ürünlere yüzde 10'luk ek gümrük vergisi uygulama kararına karşı Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) itirazda bulunacak.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi sözcüsü, cuma günü yaptığı açıklamada ABD'nin önlemlerinin, ilgili DTÖ kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiğini, Temel Yasa'nın 116. maddesinde öngörüldüğü ve DTÖ tarafından tanındığı üzere Hong Kong'un ayrı bir gümrük bölgesi olarak statüsünü göz ardı ettiğini söyledi.

Sözcü, Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminin, meşru haklarını savunmak üzere makul olmayan önlemlere karşı DTÖ'nün anlaşmazlıkların çözümü mekanizması uyarınca işlemlere başlayacağını belirtti.

Hong Kong'un kurallara dayanan çok taraflı ticaret sisteminin güçlü bir savunucusu olduğunu vurgulayan sözcü, Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminin, ABD'nin ek gümrük vergisi önlemlerine güçlü şekilde karşı çıktığını ve ABD tarafına yanlış uygulamalarını vakit geçirmeksizin düzeltme çağrısı yaptığını ifade etti.