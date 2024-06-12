Hong Kong'da Ejderha Teknesi Festivali Kutlamaları - Son Dakika
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Hong Kong'da Ejderha Teknesi Festivali Kutlamaları

Çin'in her yıl düzenlediği Ejderha Teknesi Festivali, Hong Kong'da gerçekleşti. Kutlamalar kapsamında Victoria Limanı'nda yapılan drone gösterisi gece gökyüzünü süsledi. Gösteride ejderha teknesi yarışları canlandırıldı ve uçan ejderha desenleri yer aldı. Kutlama mesajlarıyla sona eren gösteri, 2024 Hong Kong Uluslararası Ejderha Teknesi Yarışları öncesinde heyecan yarattı.

12.06.2024 14:37
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ÇEKİM TARİHİ: 10 Haziran 2024

Hong Kong'daki Ejderha Teknesi Festivali kutlamalarından çeşitli görüntüler

Yapışkan Zongziler, yarışan ejderha tekneleri, yeşil kamış yaprakları... Çin'in her yıl düzenlediği Ejderha Teknesi Festivali'nin bu yıl 10 Haziran'da kutlandı. Kutlamalar kapsamında Hong Kong'un ikonik Victoria Limanı üzerinde gerçekleşen çarpıcı drone gösterisi gece gökyüzünü süsledi.

Zongzi, bambu veya kamış yapraklarına sarılmış yapışkan pirinçten yapılan piramit şeklindeki bir hamur tatlısı. Zongzi görüntüsüyle başlayan gösteride dronelar, 15-16 Haziran'da yapılacak 2024 Hong Kong Uluslararası Ejderha Teknesi Yarışları öncesinde oyuncuları heyecanlandırmak üzere ejderha teknesi yarışlarını canlandırdı ve uçan loongların (Çin ejderhaları) yer aldığı canlı desenlerle devam etti. Gösteri izleyicilere yönelik kutlama mesajlarıyla sona erdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Hong Kong kentinden bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua

Hong Kong, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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