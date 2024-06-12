Hong Kong'da Ejderha Teknesi Festivali Kutlamaları

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ÇEKİM TARİHİ: 10 Haziran 2024

Hong Kong'daki Ejderha Teknesi Festivali kutlamalarından çeşitli görüntüler

Yapışkan Zongziler, yarışan ejderha tekneleri, yeşil kamış yaprakları... Çin'in her yıl düzenlediği Ejderha Teknesi Festivali'nin bu yıl 10 Haziran'da kutlandı. Kutlamalar kapsamında Hong Kong'un ikonik Victoria Limanı üzerinde gerçekleşen çarpıcı drone gösterisi gece gökyüzünü süsledi.

Zongzi, bambu veya kamış yapraklarına sarılmış yapışkan pirinçten yapılan piramit şeklindeki bir hamur tatlısı. Zongzi görüntüsüyle başlayan gösteride dronelar, 15-16 Haziran'da yapılacak 2024 Hong Kong Uluslararası Ejderha Teknesi Yarışları öncesinde oyuncuları heyecanlandırmak üzere ejderha teknesi yarışlarını canlandırdı ve uçan loongların (Çin ejderhaları) yer aldığı canlı desenlerle devam etti. Gösteri izleyicilere yönelik kutlama mesajlarıyla sona erdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Hong Kong kentinden bildiriyor.(XHTV)