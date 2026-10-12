Hopa-Borçka-Artvin'de sel nedeniyle ulaşım 7 Aralık'a dek tek şeritte olacak - Son Dakika
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Hopa-Borçka-Artvin'de sel nedeniyle ulaşım 7 Aralık'a dek tek şeritte olacak

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Karayolları bültenine göre, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen yollarda ulaşım kontrollü sağlanıyor. Hopa-Borçka-Artvin yolunda sel hasarı nedeniyle ulaşım 7 Aralık'a kadar tek şeritten kontrollü sürdürülecek. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 15-19. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'nun Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi 13-20. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmaların 30 Ekim'de tamamlanması planlanıyor.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun Belen Viyadüğü mevkisi 2-4. kilometrelerinde yapım ve onarım çalışmaları sebebiyle Çanakkale istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şerit ve emniyet şeridinden sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0-4. kilometrelerinde Ali Haydar Akın Viyadüğü'ndeki genleşme derzi çalışmaları dolayısıyla ulaşım İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 30-33 ve Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 0-7. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 1-4. kilometrelerinde (Ladik geçişi) üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 28-34. kilometrelerinde sel hasarlarının giderilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar dolayısıyla ulaşım 7 Aralık'a kadar tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun Mezarlık-Otoyol Bağlantı kavşaklarındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ardahan-Susuz yolunun 0-5. kilometrelerinde sağ şeritte yürütülen çalışmalar dolayısıyla ulaşım sol şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA
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