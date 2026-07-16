ARTVİN'in Hopa ilçesinde, 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede gece saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ekipler olay yerinden ayrıldıktan 3 saat sonra aynı dairede yeniden çıkan yangın çıktı. Yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
İlçenin Sundura Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Muhammet Topaloğlu'na ait, kiracısının il dışında olduğu öğrenilen daireden yükselen alevleri gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen Hopa Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Ekiplerin bölgeden ayrılmasının ardından, saat 05.30 sıralarında aynı daireden yeniden dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese tekrar sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede tamamen söndürdü. Yangın sonrası daire kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Hopa'da Dairede İki Kez Yangın Çıktı - Son Dakika
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