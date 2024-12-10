Hopa\'da TOBB Anaokulu İnşaatı İncelendi

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Hopa Kaymakamı Abdullah Arslantürk, yapımı devam eden TOBB Anaokulu inşaatında incelemede bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Aydın ile Yukarı Kuledibi Mahallesi'ndeki inşaat alanına gelen Arslantürk, okulun yapımıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Arslantürk, 8 derslikli anaokulunun yapımına yaklaşık 1 yıl önce başlandığını belirterek, geleceğin teminatı çocuklara yeni ve modern okullar kazandırmaya devam ettiklerini söyledi.

İlçede eğitim kalitesini daha yukarıya çıkarmak için yeni okulların yapıldığını ifade eden Arslantürk, anaokulunun 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde faaliyete geçmesinin planlandığını kaydetti.