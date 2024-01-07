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Horgos Limanı'ndaki Çin-Avrupa yük trenlerinin sayısı rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika
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Horgos Limanı'ndaki Çin-Avrupa yük trenlerinin sayısı rekor seviyeye ulaştı

Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Horgos Limanı'ndan geçen Çin-Avrupa yük trenlerinin sayısı, 2023 yılında önceki yıla göre yüzde 9,8 artarak 7.762'ye çıktı. Horgos Limanı, Çin-Kazakistan sınırında bulunuyor ve 18 ülke ve bölgedeki 45 kente sefer düzenliyor.

Horgos Limanı\'ndaki Çin-Avrupa yük trenlerinin sayısı rekor seviyeye ulaştı
07.01.2024 - 12:26,
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Dosya Boyutu: 74.79MB

ÇEKİM TARİHİ: 5 Ocak 2024

TARİH: 7 Ocak 2024

1. Horgos Limanı'ndaki Çin-Avrupa yük trenlerinden çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki yerel demiryolu otoritesi tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bölgedeki Horgos Limanı'ndan geçen Çin-Avrupa (Orta Asya) yük trenlerinin sayısı 2023 yılında, önceki yıla göre yüzde 9,8 artışla 7.762'ye çıkarak tarihi zirveye ulaştı.

Horgos Limanı, Çin- Kazakistan sınırında bulunuyor.

Horgos Limanı ilk Çin-Avrupa yük treni hizmetini 19 Mart 2016'da başlattı ve o tarihten bu yana limandan geçen tren sayısı her yıl artarak 2016'da 386 iken 2022'de 7.000'in üzerine çıktı.

Limandan 18 ülke ve bölgedeki 45 kentte bulunan 80 noktaya sefer düzenleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Horgos Limanı'ndaki Çin-Avrupa yük trenlerinin sayısı rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika
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