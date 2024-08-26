Horma Kanyonu'na girişler 1 günlüğüne kapatıldı - Son Dakika
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Horma Kanyonu'na girişler 1 günlüğüne kapatıldı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu'na yoğun yağış nedeniyle girişler geçici olarak kapatıldı. Bölge turizmine katkı sağlayan ahşap yol, ziyaretçilere bölgeyi tanıma fırsatı sunuyor.

26.08.2024 15:48
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Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu'na girişler, yoğun yağış nedeniyle 1 günlüğüne kapatıldı.

Bölge turizmine katkı sağlamak amacıyla yapılan ve kanyonun bir ucundan diğer ucuna yürüyerek geçilmesini sağlayan ahşap yol, 2019 yılında faaliyete geçmişti.

Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platform, bir ucundan diğer ucuna geçerken, ziyaretçilere bölgeyi tanıma fırsatı sunuyor.

Pınarbaşı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçede şiddetli yağışın etkili olduğu, bu nedenle zeminin kaygan olabileceği belirtilerek, olası bir doğal afet riskine karşı kanyonun 1 günlüğüne ziyarete kapatıldığı duyuruldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Horma Kanyonu'na girişler 1 günlüğüne kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Horma Kanyonu'na girişler 1 günlüğüne kapatıldı - Son Dakika
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