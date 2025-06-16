Horoz Reis Parkı ve Heykeli Açılışı Yapıldı

(İSTANBUL) - Adalar Belediyesi, fedakarlığıyla hafızalarda yer eden balıkçı Berç Yetvart Akdeniz, nam-ı diğer Horoz Reis'i özel bir törenle andı. Büyükada Kumsal Parkı'na "Yetvart Akdeniz-Horoz Reis Parkı" tabelası asılırken, parka Horoz Reis heykeli dikildi. Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, "Horoz Reis'i unutmadık, unutmayacağız ve gelecek kuşaklara miras bırakacağız" dedi.

1978'de hayatını kaybeden balıkçı Berç Yetvart Akdeniz, kar, tipi, fırtına, sis, lodos demeden ve hiçbir karşılık beklemeden Adalı hastaları teknesiyle anakaraya yetiştirerek pek çok hayat kurtardı. Adalar Belediyesi de cesareti, fedakarlığı ve insan sevgisiyle hafızalarda yer eden Horoz Reis'i özel bir törenle andı.

Büyükada Kumsal Parkı'nın adı, Belediye Meclisi kararıyla Yetvart Akdeniz-Horoz Reis Parkı olarak değiştirildi, parka Horoz Reis heykeli dikildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Akpolat, Horoz Reis'i şu sözlerle andı:

"Horoz Reis, yani Berç Yetvart Akdeniz, hayatını iyiliğe ve insanlığa adamış, her zorlukta insanlara yardım eli uzatan, herkesin gönlünde taht kurmuş gerçek bir ada sevdalısıydı. Bugün onun adını taşıyan bu alanda toplanmamız, Horoz Reis'in fedakarlığını ve cömertliğini gelecek nesillere taşıma sorumluluğumuzun da bir ifadesidir. Bu park ve heykelin açılışı, yalnızca Horoz Reis'i anma değil, Adalı olmanın değerlerini ve birliktelik ruhunu tekrar hatırlama vesilesidir. Adalarımızın tarihi, farklı kültürlerin, farklı yaşamların birbirini zenginleştirdiği bir hoşgörü ve kardeşlik örneğidir. Horoz Reis, farklılıklarımızın bizi ayrıştırmadığını, tam aksine birlik ve dayanışma içinde yaşamamızı sağlayan ortak paydalar olduğunu en güzel şekilde gösteren sembol isimlerimizden biridir. Horoz Reis'i unutmadık, unutmayacağız ve gelecek kuşaklara miras bırakacağız."

"Horoz Reis" kitabının yazarı, gazeteci Adil Bali de Horoz Reis ile çocukluk anılarını paylaşayarak, "O, iyiliğin ete kemiğe bürünmüş haliydi" dedi. 1970'li yıllarda Adalar'dan hastaların büyük zorluklarla anakaraya hastaneye yetiştirildiğini de anlatan Bali, Horoz Reis'in sağlık alanındaki büyük bir eksikliği tek başına doldurmaya çalıştığını da söyledi.

Heykelin sanatçısı Çağdaş Erçelik de bu anlamlı figürü sanatıyla yaşatmaktan duyduğu gururu dile getirdi.

Maden Mahallesi Muhtarı Rafet Garip, çocukluk arkadaşı Horoz Reis'i anlatırken; Adalar'ın kültürel hafızasının önemli isimlerinden Ahmet Tanrıverdi ise Horoz Reis'i, kayıkçı babası Artin Akdeniz ile birlikte andı.

Konuşmaların ardından Horoz Reis Heykeli'nin açılış kurdelesi kesildi. Tören, Adil Bali'nin kitabından uyarlanan ve Mehmet Esatoğlu yönetimindeki Tiyatro Simurg'un sahneye taşıdığı "Horoz Reis" oyunu ile son buldu.

Horoz Reis hakkında

Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine herkesin saygı ve sevgisini kazanan Berç Yetvart Akdeniz'i, Ada halkı "Horoz Reis" adıyla tanır, ona bu isimle hitap eder. Adalıların anlatımlarına göre; fakir bir balıkçı olan babası, Berç Yetvart'ı çocukken teknesine alıp denize balığa çıkarırmış. Küçük Yetvart oyuncak horozunu da hep yanına alırmış. Ancak fırtınalı havada oyuncak horoz denize düşüp kaybolmuş ve Yetvart arkasından çok ağlamış. Bu olaydan sonra adı "Horoz Reis" olarak kalmış.