Houston'da Uçakta Motor Arızası - Son Dakika
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Houston'da Uçakta Motor Arızası

United Airlines'a ait uçak, motor arızası nedeniyle Houston'da 104 yolcu tahliye edildi.

02.02.2025 22:17
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NEW Son 1 haftada iki uçak kazasının yaşandığı ABD'de, Houston'dan New York'a hareket etmeye hazırlanan bir uçağın motorunda arıza meydana geldiği ve mürettebat ile yolcuların uçaktan indirildiği bildirildi.

CNN'in haberine göre, United Airlines hava yolu şirketine ait uçak, hareket etmeden önce George Bush Intercontinental Havalimanı'nda pistte tahliye edildi.

Uçağın motorunda sorun tespit edilmesi üzerine, 104 yolcu ve 5 kişilik mürettebat, şişme kaydıraklarla uçaktan indirildi.

Houstan'dan New York'a havalanması planlanan uçağın tahliye edilmesine Houston İtfaiyesi de destek verdi.

Geçen ay, ABD'nin başkenti Washington yakınlarında bir yolcu uçağıyla askeri helikopter çarpışmış ve kazada 67 kişi hayatını kaybetmişti.

Dün de Philadelphia kentindeki bir konut bölgesine hava ambulans uçağı düşmüştü.

Kaynak: AA

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