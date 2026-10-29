HRW, Taiz kuşatmasında 1 milyon kişinin temel ihtiyaçlardan yoksun kaldığını bildirdi - Son Dakika
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HRW, Taiz kuşatmasında 1 milyon kişinin temel ihtiyaçlardan yoksun kaldığını bildirdi

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İnsan Hakları İzleme Örgütü, Husilerin Taiz'i kuşatmasının kentteki sivilleri gıda, su ve ilaç gibi temel ihtiyaçlardan yoksun bıraktığını açıkladı. HRW'ye göre Ekim 2026'dan bu yana derinleşen krizde WFP, 14 Ekim'de 600 binden fazla kişiye ulaşılamadığını bildirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Yemen'de Husilerin Taiz kentini kuşatarak sivilleri gıda, su ve ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerinden mahrum bıraktığını açıkladı.

HRW'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Yemen'in en büyük üçüncü kenti olan Taiz'de uzun süredir devam eden insani krizin, Ekim 2026'dan bu yana ciddi şekilde derinleştiği belirtildi.

Husilerin, Taiz'i 2015'ten bu yana kuşatma altında tuttuğu vurgulanan açıklamada, yıllardır "sivillerin hareketinin ciddi şekilde kısıtlandığı ve şehir sakinlerine temel ihtiyaç maddelerinin ulaştırılmasının engellendiği" aktarıldı.

Açıklamada, Husilerin kenti kuşatması nedeniyle bölgede akaryakıt, gıda, su, ilaç ve mutfak tüpü sıkıntısının had safhaya ulaştığı, insani yardım kuruluşlarının kente erişimine de ağır kısıtlamalar getirildiği kaydedildi.

HRW Yemen ve Bahreyn Araştırmacısı Niku Jafarnia'nın konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen açıklamada, "Husilerin Taiz'e giden gıda, su ve ilacı kesmeye yönelik yenilenen çabaları, sivil hayatını tamamen hiçe saydıklarını göstermektedir. Taiz'de yıllardır süren kuşatma boyunca Husiler uluslararası hukuka en ufak bir bağlılık göstermeksizin kentteki 1 milyon kişiyi bombaladı, aç bıraktı ve insani yardımlardan mahrum bıraktı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın (WFP) 14 Ekim'de, Taiz'de insani yardıma muhtaç 600 binden fazla kişiye ulaşılamadığına ve buğday unu stoklarının tükenmek üzere olduğuna dikkati çektiği aktarıldı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke'nin 23 Ekim'de, Taiz'deki ablukanın 20 gündür sürdüğünü hatırlattığı açıklamada, bu ablukanın kentte su, yakıt ve ilaç tedarikini etkilediği ifade edildi.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı stratejik vilayetleri denetimine almasının ardından derin bir iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan meşru Yemen hükümetine destek sağlıyor.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde yeniden tırmanırken Husiler, kendilerine yönelik operasyonlara karşılık Suudi Arabistan topraklarını balistik füzeler ve İHA'larla hedef almayı sürdürüyor.

Son olarak, Yemen Sağlık Bakanlığı, Husilerin kuşatması altındaki Taiz vilayeti için 90 günlük acil sağlık ve salgın müdahale planının uygulanmasını istemişti.

Kaynak: AA
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