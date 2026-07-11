HSK Müfettişine Bıçaklı Saldırı: 18 Yıl Hapis - Son Dakika
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HSK Müfettişine Bıçaklı Saldırı: 18 Yıl Hapis

11.07.2026 11:53
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Müfettiş Mehmet Aslan'a bıçakla saldıran Berat Çingay, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Müfettişi Mehmet Aslan'ı bıçakla yaralayan sanık Berat Çingay'a "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen 18 yıl hapis ve "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan verilen adli para cezasının gerekçesi açıklandı.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, 22 Ekim 2024'te, HSK yemekhanesinde görevli Çingay'ın, HSK Müfettişi Mehmet Aslan'ı mutfaktan aldığı bıçakla ensesinden 2 kez bıçakladığı hatırlatıldı.

Gerekçeli kararda ifadesine yer verilen Çingay'ın, HSK'da hizmetli olarak kurumun yemekhanesinde bulaşıkçılık yaptığını, müşteki Aslan'ı 2020'de Elazığ'ın Keban ilçesindeki Keban Adliyesi'nde mübaşir olarak çalıştığı dönemden tanıdığını söylediği belirtildi.

Kararda, Aslan'ın o dönem kendisi hakkında disiplinsiz davranışlarından dolayı tutanak tutarak idari soruşturma başlatılmasına sebep olduğunu iddia eden Çingay'ın, maaş kesimiyle cezalandırıldıktan sonra istifa ettiğini beyan ettiği aktarıldı.

Çingay'ın, istifasının ardından psikolojisinin bozulduğunu, kendisine şizofreni tanısı konulduğunu söylediği aktarılan kararda, bir süre sonra 2022'de KPSS sınavına girdiğini buradan aldığı puanla Adalet Bakanlığının hizmetli kadrosuna tayin olduğunu ve HSK'nın yemekhanesinde görevlendirildiğini ifade ettiği belirtildi.

Gerekçeli kararda Çingay'ın, olaydan 2 ay önce Aslan'ı yemekhanede gördüğü, yanına giderek kendisini hatırlayıp hatırlamadığını sorduğu, olay günü ise Aslan yüzünden daha önce işini kaybetmesi sebebiyle aşırı derecede sinirlenerek, mutfak kısmına gidip, aldığı bıçağı montunun içine sardığı ve bahçede Aslan'ı aradığı kaydedildi.

Tanık beyanları, kamera kayıtları ve bilirkişi raporlarının yer aldığı gerekçeli kararda, Çingay'ın ceketin cebinden çıkardığı bıçakla Aslan'a arkadan yaklaştığı, iki kez bıçakladığı ardından bahçede bulunan görevlilerin olayı fark ederek Çingay'ın Aslan'a tekrar ulaşmasını engelledikleri aktarıldı.

Kararda yer alan adli tıp raporlarına göre, Aslan'da meydana gelen yaralanmanın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif derecede olmadığı, kişinin yaşamını tehlikeye sokacak nitelikte olduğu ve Çingay'ın suçuyla hastalığı arasında illiyet bağı kurulamayacağı, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği, cezai sorumluluğunun tam olduğu kanaatine varıldığı bildirildi.

Gerekçeli kararda, sanık Berat Çingay'ın üzerine atılı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına ve "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 42 bin 500 lira adli para cezası verilmesine ilişkin şu tespitlere yer verildi:

"Dosyada mevcut görüntü inceleme tutanakları ile olay anında Aslan'ın arkasının sanığa dönük olduğu, sanığın bir süre saldırıya hazırlandığı, bu esnada hedef seçme imkanının bulunduğu ve nitekim Aslan'ın baş boyun bölgesini hedef aldığı, bahçede bulunan çalışanların engel olması üzerine sanığın eylemine son vermek zorunda kaldığı, tüm bu hususlar bütün olarak değerlendirildiğinde mahkememizce sanığın olaya bağlı olarak ortaya çıkan kastının 'öldürmeye' yönelik olduğu kabul edilmiştir. Sanığın olay öncesi HSK binasında müşteki Aslan'ı gördüğüne, HSK'de çalışmaya başlamasının ardından buradaki bir kısım çalışma arkadaşlarına Aslan ile arasındaki husumete yönelik beyanlarda bulunması, olayın öncesinde sanığın Aslan ile ilgili Google'da arama yapmış olması, olay günü Aslan'ın sanığa yönelen haksız bir eylemde bulunmaması, bu nedenle sanığın anlık bir öfkeyle değil, planlı, kararlı ve soğuk kanlı bir şekilde eylemini gerçekleştirmesi hususları bir bütün olarak değerlendirildiğinde mahkememizce sanığın sabit görülen 'kasten öldürmeye teşebbüs' eylemini tasarlayarak ve Aslan'ın yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle gerçekleştirdiği kabul edilmiştir."

Kaynak: AA

Hakimler Savcılar Kurulu, Mehmet Aslan, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel HSK Müfettişine Bıçaklı Saldırı: 18 Yıl Hapis - Son Dakika

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